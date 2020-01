Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 11 gennaio 2020

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni di oggi in diretta su Today.it. I numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto di sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 20. La combinazione vincente del SuperEnalotto di stasera (estrazione in diretta su questa pagina) vale un jackpot stellare: più di 59 milioni di euro. L'ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019 a Montechiarugolo, in provincia di Parma. I numeri fortunati dell'estrazione dell'11/1/2020, il concorso numero 5 dell'anno, saranno disponibili qui a partire dalle 20. Tutto in diretta.

Il jackpot dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 59,4 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso del SuperEnalotto di sabato 11 gennaio 2020 sarà disponibile come sempre subito dopo l'estrazione.

SuperEnalotto sabato 11 gennaio: estrazione oggi

Pochi minuti dopo le 20 conosceremo in diretta su questa pagina i numeri e la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 11 gennaio 2020.

Estrazione Lotto oggi sabato 11 gennaio 2020: i numeri vincenti

Oggi estrazione anche per il gioco del Lotto. In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 11 gennaio 2020. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

10eLotto, estrazione del 12 dicembre 2020: numeri vincenti

Per finire, ecco i numeri del 10eLotto di sabato 11 gennaio 2020. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

SuperEnalotto e vincite: cose da sapere

Tutte le estrazioni sono in diretta su Today.it, dove potete verificare le eventuali vincite di tutti gli ultimi concorsi. Il termine massimo per presentare la ricevuta di gioco vincente è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita. Restano invariate le modalità di riscossione dei premi. L'ammontare dei premi non riscossi viene versato all'Erario.

Il montepremi viene ripartito tra le categorie di vincita in modo equilibrato, con l'obiettivo di far crescere il Jackpot e, nel contempo, garantire i premi delle categorie inferiori fra cui il "2" e le vincite immediate. Nel dettaglio il montepremi del SuperEnalotto, costituito dal 60% di quanto raccolto in un concorso, viene così ripartito:

al 6 va il 17,4% del montepremi

al 5+1 va il 13,0% del montepremi

al 5 va il 4,2% del montepremi

al 4 va il 4,2% del montepremi

al 3 va il 12,8% del montepremi

al 2 va il 40,0% del montepremi

l'8,4% del montepremi è invece destinato al pagamento delle vincite immediate.