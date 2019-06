Estrazioni oggi SuperEnalotto e Lotto: i numeri vincenti di martedì 11 giugno 2019

L'estrazione di oggi del Superenalotto è ancora una volte nel segno della rincorsa alla sestina vincente "latitante" da quasi un anno. Today.it seguirà in diretta l'estrazione di Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 11 giugno. Dalle 20:00 su questa pagina saranno pubblicate le combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e le quote dei fortunati vincitori.

SuperEnalotto oggi: i numeri dell'estrazione di martedì 11 giugno

La caccia grossa ancora una volta è quella al jackpot del SuperEnalotto arrivato a quota 167 milioni di euro: nella classifica dei premi più alti assegnati dal concorso Sisal, l'attuale premio di prima categoria occupa la seconda posizione, alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 e davanti ai 163,5 milioni finiti a Vibo Valentia nel 2016.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 16 25 36 46 48 58

16 25 36 46 48 58 Numero Jolly: 73

73 Numero SuperStar: 15



Estrazione Superenalotto, in aggiornamento dopo le ore 20:00 con i vincitori e le quote. Per problemi di visualizzazione utilizzate questo link

Estrazione Lotto oggi: i numeri di martedì 11 giugno

NAZIONALE 89 10 88 74 24

BARI 14 74 72 8 71

CAGLIARI 35 60 31 2 41

FIRENZE 9 72 86 2 8

GENOVA 79 69 5 63 34

MILANO 13 23 69 52 11

NAPOLI 60 30 22 7 39

PALERMO 52 26 89 47 39

ROMA 40 55 46 17 76

TORINO 13 1 85 31 69

VENEZIA 15 30 26 70 82



Estrazioni del 10eLotto di oggi martedì 11 giugno

Ecco infine i numeri del 10eLotto estratti oggi.

Estrazione 10eLotto n°70 del 11/06/2019: 1 5 9 13 14 15 23 26 30 31 35 40 52 55 60 69 72 74 79 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 14

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 14 74

I venti numeri estratti che corrispondono ai primi estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

SuperEnalotto, i numeri estratti oggi

Sarà la serata fortunata? Lo scopriremo insieme dopo le 20:00 con la pubblicazione della combinazione vincente e successivamente delle quote. Nel corso dell'ultima estrazione di sabato 8 Giugno tre giocatori che hanno centrato il '5' vicendo oltre 84mila euro. Le vincite sono state realizzate a Courmayeur (in provincia di Aosta), a Lecce e ad Aci Castello (in provincia di Catania).

Lotto, l'ultima estrazione

Dalle 20:00 spazio anche ai tanto attesi numeri del Lotto di oggi nell'estrazione di stasera: un po' di pazienza, vi aggiorneremo qui sotto in tempo reale con i numeri estratti su tutte le ruote.

Nell'ultima estrazone un giocatore di Napoli ha indovinato un terno secco sulla ruota di casa che gli ha regalato un premio di 45mila euro. Sul podio dei più fortunati anche un giocatore di Torino, che ha portato a casa quasi 16mila euro.