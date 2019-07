Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di giovedì 11 luglio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come ogni giovedì, anche l'estrazione di oggi, 11 luglio 2019, verrà seguita in diretta su Today.it su questa pagina. Su questa pagina tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto. Pubblicheremo anche le quote dei vincitori. Chi vincerà? Il jackpot in palio per la sestina vincente è di 185 milioni e 700mila euro, il più alto nella storia del gioco Sisal.

La sestina magica, il numero Jolly e il numero Superstar: appuntamento dopo le ore 20, dunque, per i numeri di oggi del SuperEnalotto.

Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri di giovedì 11 luglio

Anche nella precedente estrazione, quella di martedì 9 luglio, il '6' milionario non è stato centrato, ma ci sono stati comunque alcuni giocatori che hanno potuto fare festa. Sono infatti stati centrati cinque '5' da 51.421,20 euro a testa, mentre i 135 “3 stella” hanno incassato 2.703 euro ciascuno. Di seguito i numeri vincenti del SuperEnalotto di giovedì 11 luglio 2019.

COMBINAZIONE VINCENTE: 15 26 32 48 66 84

NUMERO JOLLY: 80

NUMERO SUPERSTAR: 39

+Aggiornamento+ Anche per questa sera niente sestina vincente né 5+. Il jackpot in palio per la prossima estrazione sarà di 187 milioni e 400 mila euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 36.050,02

Punti 4: 682 totalizzano Euro: 375,47

Punti 3: 25.404 totalizzano Euro: 30,42

Punti 2: 410.920 totalizzano Euro: 5,84



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 37.547,00

Punti 3SS: 156 totalizzano Euro: 3.042,00

Punti 2SS: 2.076 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.710 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 32.532 totalizzano Euro: 5,00

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 11 luglio su tutte le ruote

Spazio anche ai numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: ecco i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di giovedì 11 luglio.

BARI 56 67 3 45 57

CAGLIARI 2 32 18 64 49

FIRENZE 10 13 41 8 37

GENOVA 83 72 66 68 14

MILANO 67 65 62 47 25

NAPOLI 8 68 78 72 7

PALERMO 17 78 21 38 32

ROMA 52 22 34 84 7

TORINO 88 83 42 54 15

VENEZIA 18 33 8 87 60

NAZIONALE 84 2 71 49 22

Bari 56 67 3 45 57 Cagliari 2 32 18 64 49 Firenze 10 13 41 8 37 Genova 83 72 66 68 14 Milano 67 65 62 47 25 Napoli 8 68 78 72 7 Palermo 17 78 21 38 32 Roma 52 22 34 84 7 Torino 88 83 42 54 15 Venezia 18 33 8 87 60 Nazionale 84 2 71 49 22

Estrazione 10eLotto oggi: i numeri di martedì 9 luglio

Infine, spazio ai numeri del 10eLotto di oggi. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Estrazione 10eLotto di giovedì 11 luglio 2019