Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 12 novembre 2019

Estrazioni Lotto oggi e numeriSuperEnalotto e 10eLotto. Intorno alle 20:10 come sempre conosceremo tutte le combinazioni relative alle ruote del Lotto, nonché i numeri vincenti di SuperEnalotto e 10eLotto. Per la prima estrazione della settimana, relativa al concorso di martedì 12 novembre 2019, la lotteria di casa Sisal mette sul piatto 30,9 milioni di euro. Si tratta del terzo jackpot più alto d'Europa. Quote e relative vincite saranno rese note non appena comunicate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La pagina sarà aggiornata in diretta.

Ed eccoci al Lotto. La vincita più alta dell'ultima estrazione è finita a Baranzate, nel Milanese, dove un fortunato si è messo in tasca oltre 74mila euro grazie ad una quaterna realizzata sulla ruota di Torino. Un'altra quaterna è stata realizzata a Montesilvano (Pescara): l'importo della vincita ammonta a 50.596 euro. In basso poco dopo le venti trovate tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Se navigando da mobile avete problemi a visualizzare la pagina vi invitiamo a cliccare sul link sottostante.

SuperEnalotto, estrazione di martedì 12 novembre 2019: i numeri

+La pagina sarà aggiornata intorno alle 20:10. Per le quote bisognerà attendere qualche minuto in più+

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Estrazioni Lotto oggi, concorso di martedì 12 novembre

Il sistema di gioco è sempre lo stesso. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città. Poco dopo le venti i numeri vincenti relativi all'estrazione di oggi martedì 12 novembre.

10eLotto, estrazione del 12 novembre

In diretta su Today anche ai numeri del 10eLotto di oggi martedì 12 novembre 2019