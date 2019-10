Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 12 ottobre 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come ogni sabato anche oggi poco dopo le venti ci sarà il consueto appuntamento con i numeri fortunati. Today.it seguirà l’estrazione in diretta: per conoscere la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi e i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto non dovete fare altro che aggiornare la pagina intorno alle 20:10.

Per quanto riguarda quote e vincite del SuperEnalotto bisognerà invece pazientare qualche minuto di più. Il jackpot in palio per l’estrazione di oggi è pari a 16,6 milioni di euro. La sestina vincente manca dal 17 settembre scorso quando un fortunato giocatore si è portato a casa 66 milioni e rotti con una schedina di 5 euro. La vincita è stata già ritirata. Nell’ultimo concorso non sono stati realizzati né 6 né 5+1.

SuperEnalotto, estrazione di oggi sabato 12 ottobre 2019

Dopo le 20 conosceremo in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 12 ottobre 2019. Quote ed eventuali vincite saranno on line in tempo reale.

Estrazione Lotto oggi: tutti i numeri del 12 ottobre

Anche i numeri del Lotto saranno comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire dalle venti. Finora sono state solo otto le vincite che hanno superato il milione di euro nella storia del gioco. Il premio più alto (da oltre 3 milioni di euro) è stato centrato in provincia di Trento il 7 gennaio 2019. Le ruote di estrazione sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

I numeri del 10eLotto di oggi sabato 12 ottobre 2019

In diretta anche l’estrazione del 10eLotto. In serata sapremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.