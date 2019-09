Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 settembre 2019: i numeri vincenti

Superenalotto, continua la caccia alla sestina vincente nel secondo appuntamento della settimana. Dalle 20:00 seguiremo in diretta le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Cresce l'attesa per la combinazione vincente del SuperEnalotto: il jackpot per l'estrazione di questa sera giovedì 12 settembre 2019 è di 63,9 milioni di euro.

Superenalotto oggi giovedì 12 settembre 2019

Appuntamento con il SuperEnalotto su Today.it per seguire su questa pagina l'estrazione dei numeri vincenti. Scopriremo la combinazione vincente di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e le quote delle eventuali vincite.

SuperEnalotto giovedì 12 settembre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 12 17 20 62 80 88

12 17 20 62 80 88 Numero Jolly: 26

26 Numero SuperStar: 28

SuperEnalotto estrazione numero 110 del 12/09/2019

Aggiornamento ore 20:37 : nessun sei nell'estrazione di questa sera, il jackpot vola ad oltre 64 milioni di euro. Piccola beffe per i ben dieci '5' vanno meno di 20mila euro, 19.719,90 euro per la precisione. Ai due '4stella' vanno invece 25.936 euro.

SuperEnalotto, le estrazioni in diretta: i numeri vincenti e le quote dei vincitori aggiornate in diretta.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 10 € 19.719,90 punti 4 786 € 259,36 punti 3 29138 € 20,85 punti 2 427001 € 5,00

Ricordiamo che l'ultimo “6" è stato centrato lo scorso 13 agosto, con i 209 milioni vinti a Lodi grazie a una schedina da 2 euro, il premio più alto mai assegnato nella storia del gioco. Un premio che ad oggi non è ancora stato rivendicato

Estrazione Lotto oggi martedì 10 settembre 2019: i numeri vincenti

Dalle ore 20 pubblicheremo anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi giovedì 12 settembre 2019. Le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote sono storicamente situate in alcuni capoluoghi di provincia e portano il nome delle città che le ospitano, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

​ E strazione Lotto oggi giovedì 12 settembre 2019: i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI 79 67 62 87 10

CAGLIARI 12 5 26 73 34

FIRENZE 7 29 30 38 47

GENOVA 63 5 30 37 4

MILANO 70 11 20 7 27

NAPOLI 31 61 77 38 42

PALERMO 11 89 90 37 75

ROMA 27 72 53 36 21

TORINO 19 69 42 39 68

VENEZIA 75 63 6 59 76

NAZIONALE 23 34 70 51 89

Estrazione n°110 del 12/09/2019 BARI 79 67 62 87 10 CAGLIARI 12 5 26 73 34 FIRENZE 7 29 30 38 47 GENOVA 63 5 30 37 4 MILANO 70 11 20 7 27 NAPOLI 31 61 77 38 42 PALERMO 11 89 90 37 75 ROMA 27 72 53 36 21 TORINO 19 69 42 39 68 VENEZIA 75 63 6 59 76 NAZIONALE 23 34 70 51 89

Per gli amanti delle statistiche nel concorso di oggi è stato estratto il numero ritardatario 12 su Cagliari dopo 47 estrazioni; il 4 su Genova dopo 95 estrazioni; il 37 su Palermo dopo 64 estrazioni; il 53 su Roma dopo 53 estrazioni; il 23 su Nazionale dopo 53 estrazioni.

10eLotto, i numeri di giovedì 12 settembre 2019

Uno sguardo infine al 10eLotto. Poco dopo le ore 20:00 di stasera conosceremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto : 5 7 11 12 19 26 27 29 30 31 61 62 63 67 69 70 72 75 79 89

: 5 7 11 12 19 26 27 29 30 31 61 62 63 67 69 70 72 75 79 89 Numero Oro : 79

: 79 Doppio Oro: 79 67

numeri 10elotto oggi giovedì 12 settembre 2019