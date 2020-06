Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 13 giugno 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 13 giugno 2020. Per l'ultima estrazione della settimana il SuperEnalotto mette sul piatto 50 milioni di euro. Su questa pagina, poco dopo le venti, anche i numeri delle estrazioni di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, estrazione del 13 giugno 2020, i numeri

Come accennato sopra il jackpot del concorso di casa Sisal è piuttosto alto. L'ultimo "6" risale infatti al 28 gennaio scorso, ma ovviamente il lockdown ha "congelato" il montepremi per qualche settimana. Come per ogni estrazione, l'appuntamento con i numeri fortunati è alle 20:00. In basso la combinazione estratta oggi comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Superenalotto, concorso del 13/06/2020. Ecco i numeri:

Combinazione vincente: 20 42 53 57 62 73

20 42 53 57 62 73 Numero Jolly: 8

8 Numero SuperStar: 89

+ Le quote del SuperEnalotto. Nessun 6 né 5+1. Ai 9 che hanno centrato un "5" vanno 20.874 euro. Ai "4" poco più di 411 euro, per chi ha centrato un "3" la vincita è di 32,42​ euro +

Estrazioni Lotto oggi 13 giugno 2020, i numeri vincenti

Ed eccoci ai numeri vincenti del Lotto. L'ultima estrazione ha premiato la provincia di Bologna: ad Anzola dell’Emilia è infatti finito il premio più alto (25mila euro) grazie ad un terno centrato sulla ruota di Roma.

Ecco i numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 13 giugno 2020. L'articolo è stato aggiornato con le combinazioni fortunate comunicate da Lottomatica.

Bari 47 29 83 23 35

47 29 83 23 35 Cagliari 52 59 47 90 58

52 59 47 90 58 Firenze 39 27 69 57 66

39 27 69 57 66 Genova 56 60 84 13 15

56 60 84 13 15 Milano 61 9 63 14 20

61 9 63 14 20 Napoli 71 22 31 34 38

71 22 31 34 38 Palermo 48 77 14 71 61

48 77 14 71 61 Roma 68 70 10 39 86

68 70 10 39 86 Torino 20 53 90 69 66

20 53 90 69 66 Venezia 84 28 5 13 56

84 28 5 13 56 Nazionale 57 7 52 84 75

Estrazione 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 13 giugno

E come sempre poco dopo le venti sono stati estratti anche i numeri fortunati del 10eLotto relativi al concorso del 13/06/2020. Li trovate in basso.