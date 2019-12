Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 14 dicembre 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: oggi in diretta su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 14 dicembre 2019. A partire dalle ore 20 potrete seguire l'estrazione di stasera su questa pagina, per scoprire la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Il jackpot dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 45,6 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, un giocatore di Napoli ha centrato un "5+1". La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi è la seguente: 8 10 43 52 60 83; numero Jolly 84; Superstar 61.

SuperEnalotto sabato 14 dicembre: ecco l'estrazione di oggi

Ecco nel dettaglio la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 14 dicembre 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 8 10 43 52 60 83

Numero Jolly: 84

Numero SuperStar: 61

SuperEnalotto estrazione numero 150 del 14/12/2019

Nessun 6 né 5+1 nell'estrazione di stasera. Qui sotto le quote del SuperEnalotto.

Le quote del SuperEnalotto di oggi CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 75.788,07 punti 4 666 € 349,51 punti 3 27148 € 25,72 punti 2 450351 € 5,00

Estrazione Lotto oggi sabato 14 dicembre 2019: tutti i numeri

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 14 dicembre 2019. I numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20. Eccoli:

BARI 68 27 78 11 72

CAGLIARI 69 18 78 8 48

FIRENZE 41 52 46 63 77

GENOVA 74 64 90 32 43

MILANO 14 36 6 73 57

NAPOLI 21 83 20 86 90

PALERMO 12 7 50 39 60

ROMA 4 20 80 62 9

TORINO 29 21 12 8 55

VENEZIA 48 72 83 18 14

NAZIONALE 31 7 56 6 22

10eLotto, estrazione del 14 dicembre 2019: ecco i numeri

Infine ecco i numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

4 7 12 14 18 20 21 27 29 36 41 48 52 64 68 69 72 74 78 83

Numero Oro: 68

Doppio Oro: 68 27

