Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 agosto 2019: numeri vincenti

Oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, anche a Ferragosto nuova estrazione. Giovedì 15 agosto 2019 (Ferragosto), dopo il 6 da 209 milioni indovinato da un fortunato giocatore il 13 agosto, nuova estrazione quindi: alle 20 anche a Ferragosto qui su Today tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Per l'estrazione di oggi, giovedì 15 agosto 2019, seguiamo come sempre tutto in diretta. A parte il "6" da 209 milioni realizzato a Lodi, da inizio anno il SuperEnalotto, solo con le categorie di vincita più ricche, ha già distribuito premi per oltre 11 milioni di euro.

Il jackpot non riparte da zero. Grazie al jackpot di ripartenza, il regolamento revede che la sestina vincente già dall'estrazione di oggi del SuperEnalotto metterà sul piatto 50 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Appuntamento quindi su questa pagina a stasera per i numeri estratti e le combinazioni vincenti dei tre giochi: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, forse è un turista il vincitore dei 209 milioni

Tiene banco la super vincita di due giorni fa. “Quando mi ha chiamato la Sisal pensavo fosse uno scherzo, invece è tutto vero”. Esordisce così, contattata da Agimeg, Marisa Caserini, titolare del ‘Bar Marino’ di Lodi che entra nella storia del Superenalotto con il premio più alto mai assegnato in Italia e in Europa. “Impossibile dire chi possa aver vinto, la schedina fortunata è stata realizzata con un Quick Pick da soli 2 euro, una giocata che passa inosservata. Abbiamo una clientela abituale, ci troviamo infatti al centro di Lodi, ma anche turisti di passaggio soprattutto in questo periodo dell’anno. Tante persone sono venute a giocare da fuori attratte da questo jackpot così alto. Spero soltanto che a vincere sia stata una persona bisognosa, o almeno qualcuno che possa aiutare gli altri”.

Il Bar Marino non è nuovo a vincite al Superenalotto. “Diciamo che abbiamo un certo feeling con il Superenalotto – ha proseguito la titolare – lo scorso anno infatti abbiamo infatti realizzato un 4 Stella da 50 mila euro, prima ancora avevamo centrato un 5 da oltre 100mila euro”.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come si gioca, regolamento

Le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto sono molto semplici. Partiamo dal più antico e forse più amato, il Lotto, che è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere ovviamente azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005.

Protagonista assoluto è però da tempo ilSuperEnalotto, che è senza dubbio il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. C'è anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Più recente e forse meno immediato è il 10eLotto, strettamente connesso al Lotto, con regole però differenti. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi i numeri.

SuperEnalotto, quanto costa giocare

Il gioco del SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere anche oggi sabato 13 luglio 2019 indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro. Le possibilità di vincere un determinato premio al SuperEnalotto sono le seguenti:

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

Il restante 8,4% del montepremi è riservato ai premi istantanei che i giocatori possono vincere al momento dell'acquisto delle schedine in ricevitoria.