Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 15 febbraio 2020

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 15 febbraio 2020. Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri delle estrazioni del Lotto e 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Alle 20 su questa pagina la combinazione vincente del concorso del SuperEnalotto n.20 di sabato 15 febbraio 2020. Il jackpot tocca quota 22 milioni di euro. Seguiamo insieme l'estrazione di oggi in diretta.

SuperEnalotto sabato 15 febbraio: estrazione oggi

Dalle ore 20:00 la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 15 febbraio 2020. Successivamente le quote spettanti agli eventuali vincitori.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

di oggi: Numero Jolly :

: Numero SuperStar:

SuperEnalotto estrazione numero 20 del 15/02/2020

Tiene banco intanto la super vincita da mezzo milione di pochi giorni fa. "Il mio locale si trova nella zona centrale di Poggio Rusco, un paesino di circa 6mila abitanti, in provincia di Mantova e la nostra clientela è quasi esclusivamente locale. Non sappiamo ancora chi sia, ma di sicuro il vincitore degli otre 552mila euro è un abitante del luogo”. Così ad Agimeg Davide Benedusi, titolare del punto vendita “Tabaccheria Benedusi”, in Via Matteotti 65 a Poggio Rusco (MN), dove, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto è stato centrato un 5+1 da 552.819,62 euro, con Schedina 5 Pannelli.

“A dicembre è stato centrato un “5” da 25mila euro, ma è questa è decisamente la vincita più alta realizzata nel mio locale nell’ultimo periodo. Spero che il vincitore sia qualcuno che ne abbia davvero bisogno e se si tratta di un mio cliente affezionato sono ancora più contento. Soprattutto spero si ricordi del ricevitore”.

Estrazione Lotto oggi sabato 15 febbraio 2020: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 15 febbraio 2020. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20:00.

Lotto estrazione numero 20 del 15/02/2020

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

lotto oggi sabato 15 febbraio 2020 estrazioni lotto

10eLotto, estrazione del 15 febbraio 2020: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Ecco la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Nell’ultimo concorso del 10eLotto gran vincita a Spoltore, in provincia di Pescara, ben 100 mila euro grazie al 10eLotto, a fronte di una giocata di soli 3 euro su un’estrazione frequente doppio numero Oro, con nove numeri indovinati su dieci giocati. Secondo gradino del podio per i 60 mila euro vinti a Ostuni (BR), seguiti da due premi da 20 mila euro finiti a Cagliari e in provincia di Modena.