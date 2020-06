Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 16 giugno 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 16 giugno 2020. Per la prima estrazione di questa settimana, il SuperEnalotto mette sul piatto un jackpot di 51 milioni di euro. Su questa pagina, come sempre poco dopo le ore 20, anche i numeri delle estrazioni di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, estrazione del 16 giugno 2020, i numeri

Aggiornamento 20:36 - nessun 6 né 5+1 nell'estrazione del superenalotto di questa sera. Ai due 5 vanno 78mila euro, e ai 2 4stella vanno oltre 32 mila euro.

Come accennato sopra, il jackpot del concorso di casa Sisal è piuttosto alto. L'ultimo "6" risale infatti al 28 gennaio scorso, quando ad Arcola, in provincia di La Spezia, fu centrata una sestina da 67,2 milioni di euro. Come per ogni estrazione, l'appuntamento con i numeri fortunati è intorno alle 20: in basso troverete la combinazione estratta oggi comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 1 11 39 59 68 74

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 16

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 78.201,74 punti 4 488 € 324,21 punti 3 19.226 € 24,88 punti 2 306.814 € 5,00

Estrazione Lotto oggi martedì 16 giugno 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 16 giugno 2020. Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10eLotto, estrazione del 16 giugno 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, martedì 16 maggio 2020.

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro: