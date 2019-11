Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 16 novembre 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: anche oggi sabato 16 novembre 2019 torna il consueto appuntamento in diretta su Today.it con le estrazioni dei numeri vincenti delle lotterie a premi. Ecco tutte le combinazioni vincenti di tutte le ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con relative quote e i numeri del 10eLotto. Ricordiamo che il jackpot per il '6' del concorso n° 138 di sabato 16 novembre del SuperEnalotto è di 33,1 milioni di euro.

SuperEnalotto sabato 16 novembre: estrazione oggi

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 16 novembre 2019, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 7 29 31 58 65 86

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 61

Superenalotto n. 138 del 16/11/2019

+Aggiornamento+ Nessun '6' nè '5+1' nell'estrazione di stasera, il jackpot continua a salire

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 9 € 24.992,80 punti 4 731 € 445,57 punti 3 26063 € 30,16 punti 2 404020 € 5,30

Estrazione Lotto oggi sabato 16 novembre 2019: i numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti delle Lotto delle dieci Ruote più quella Nazionale, estratti sabato 16 novembre 2019.

BARI 24 73 16 32 17

CAGLIARI 14 17 55 39 70

FIRENZE 45 2 7 90 8

GENOVA 77 14 61 5 57

MILANO 36 51 4 33 76

NAPOLI 14 56 22 6 80

PALERMO 42 18 34 52 38

ROMA 73 61 63 21 15

TORINO 74 10 72 60 32

VENEZIA 27 50 42 38 41

NAZIONALE 60 71 78 84 2

10eLotto, estrazione di sabato 16 novembre 2019: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, verrà pubblicata la combinazione estratta oggi, sabato 16 novembre, insieme al numero Oro e al Doppio Oro.

Combinazione vincente: 2 7 10 14 16 17 18 24 27 36 42 45 50 51 55 56 61 73 74 77

Numero Oro: 24

Doppio Oro: 24 73