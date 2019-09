SuperEnalotto, estratto il 6 da 66 milioni di euro. I numeri vincenti e le combinazioni di Lotto e 10eLotto

Estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, primo appuntamento della settimana per scoprire in diretta i numeri estratti e le combinazioni vincenti. Cresce l'attesa per il SuperEnalotto: il jackpot per l'estrazione di questa sera martedì 17 settembre 2019 è di oltre 66 milioni di euro.

Come sempre appuntamento su Today.it alle ore 20:00 per seguire su questa pagina l'estrazione dei numeri vincenti. Scopriremo la combinazione vincente di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e le quote delle eventuali vincite .

SuperEnalotto martedì 17 settembre 2019: estrazione oggi

Aggiornamento: estratto il 6 milionario a Parma. Dopo la vincita record del 13 agosto scorso è stata estratta ancora una volta la sestina vincente.

La combinazione vincente di oggi vale 66 milioni 369mila e 584 euro e 83 centesimi. Ai quattro 5 vanno 49 mila euro. Ai due '4stella' vanno 34 mila euro.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 9 18 26 43 60 79

9 18 26 43 60 79 Numero Jolly: 57

57 Numero SuperStar: 35

​ Estrazione Superenalotto oggi martedì 17 settembre 2019

SuperEnalotto estrazione numero 112 del 17/09/2019

SuperEnalotto, le estrazioni in diretta: i numeri vincenti e le quote dei vincitori aggiornate in diretta.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 1 € 66.369.584,83 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 49.820,20 punti 4 593 € 347,28 punti 3 23459 € 26,17 punti 2 375154 € 5,05

​ Estrazione Superenalotto oggi martedì 17 settembre 2019

Estrazione Lotto oggi martedì 17 settembre 2019: i numeri vincenti

Dalle ore 20 pubblicheremo anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi martedì 17 settembre 2019. Le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote sono storicamente situate in alcuni capoluoghi di provincia e portano il nome delle città che le ospitano, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

BARI 69 17 37 5 74

CAGLIARI 15 45 77 36 30

FIRENZE 84 28 72 80 62

GENOVA 89 86 43 51 6

MILANO 87 57 33 72 66

NAPOLI 63 3 21 62 27

PALERMO 15 75 58 33 84

ROMA 54 52 10 42 20

TORINO 42 22 36 46 37

VENEZIA 67 46 57 42 21

NAZIONALE 51 70 16 46 2

​ Estrazione Lotto oggi martedì 17 settembre 2019: i numeri vincenti

Estrazione n°112 del 17/09/2019 BARI 69 17 37 5 74 CAGLIARI 15 45 77 36 30 FIRENZE 84 28 72 80 62 GENOVA 89 86 43 51 6 MILANO 87 57 33 72 66 NAPOLI 63 3 21 62 27 PALERMO 15 75 58 33 84 ROMA 54 52 10 42 20 TORINO 42 22 36 46 37 VENEZIA 67 46 57 42 21 NAZIONALE 51 70 16 46 2

​ E strazione Lotto oggi martedì 17 settembre 2019: i numeri vincenti

10eLotto, i numeri di martedì 17 settembre 2019

Infine ecco i numeri vincenti del 10eLotto. Poco dopo le ore 20:00 di stasera conosceremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto : 3 15 17 22 28 37 42 45 46 52 54 57 63 67 69 75 84 86 87 89

: 3 15 17 22 28 37 42 45 46 52 54 57 63 67 69 75 84 86 87 89 Numero Oro : 69

: 69 Doppio Oro: 69 17

​ E strazione 10eLotto oggi martedì 17 settembre 2019: i numeri vincenti