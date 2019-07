Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di giovedì 18 luglio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, giovedì 18 luglio 2019, verrà seguita in diretta su Today.it. Su questa pagina tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto: in palio per l'estrazione di stasera un jackpot da 190,4 milioni di euro, il più alto di sempre nella storia del gioco Sisal.

Chi porterà a casa il jackpot milionario? Ormai è più di un anno che la sestina vincente manca all'appello: sarà questa la sera giusta? Scopritelo controllando le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del SuperEnalotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto oggi: la combinazione di giovedì 18 luglio

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti giovedì 18 luglio 2019.

COMBINAZIONE VINCENTE: 12 22 37 40 51 68

NUMERO JOLLY: 49

NUMERO SUPERSTAR: 38

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 18 luglio (su tutte le ruote)

Come di consueto ci sono naturalmente anche i numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: ecco i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di giovedì 18 Luglio.

BARI 19 5 28 14 34 CAGLIARI 81 41 40 4 68 FIRENZE 74 10 73 24 19 GENOVA 18 46 44 52 6 MILANO 61 4 69 43 70 NAPOLI 52 16 35 87 40 PALERMO 1 31 4 48 6 ROMA 6 10 78 52 45 TORINO 28 31 9 89 27 VENEZIA 32 50 84 22 49 NAZIONALE 69 76 30 26 22

BARI 19 5 28 14 34

CAGLIARI 81 41 40 4 68

FIRENZE 74 10 73 24 19

GENOVA 18 46 44 52 6

MILANO 61 4 69 43 70

NAPOLI 52 16 35 87 40

PALERMO 1 31 4 48 6

ROMA 6 10 78 52 45

TORINO 28 31 9 89 27

VENEZIA 32 50 84 22 49

NAZIONALE 69 76 30 26 22

Estrazione 10eLotto oggi: i numeri di giovedì 18 luglio

Infine, spazio ai numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

I 20 numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di Giovedì 18/07/2019

1 4 5 6 10 16 18 19 28 31 32 40 41 46 50 52 61 73 74 81

NUMERO ORO: 19

DOPPIO ORO: 19 5