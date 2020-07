Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto del 18 luglio. Centrato un "5" da 188mila euro

Estrazioni Lotto oggi e numeri di SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2020. Torna l'appuntamento con i numeri fortunati. Per l'ultima estrazione della settimana la sestina vincente del gioco della Sisal vale 15,1 milioni di euro. Il concorso di giovedì non ha regalato premi consistenti e non ci sono stati né 6 né 5+1. Su questa pagina, intorno alle 20:00, anche i numeri delle estrazioni di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, i numeri vincenti di sabato 18 luglio 2020

Come dicevamo il jackpot del SuperEnalotto è di poco superiore ai 15 milioni, non certo uno dei montepremi più alti della storia del gioco, ma si tratta comunque di una somma in grado di far gola a molti italiani. L'articolo sarà aggiornato in diretta non appena l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà le combinazioni estratte relative al concorso del 18/07/2020. Appuntamento poco dopo le 20.

Numeri vincenti: 18 33 49 76 80 84

Numero Jolly: 12

Superstar: 83

+ Aggiornamento delle 20:37. Nessun 6 né 5+1. Centrato un "5" da oltre 188mila euro +

punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 1 € 188.075,13 punti 4 463 € 412,39 punti 3 18.371 € 31,35 punti 2 299.672 € 5,97

Lotto, estrazione di oggi, 18 luglio 2020: tutti i numeri

Ed eccoci al Lotto. L'estrazione di giovedì ha portato fortuna a Venezia dove un giocatore si è portato a casa più di 23mila grazie ad un terno e tre ambi centrati sulla ruota nazionale. In diretta tutti i numeri vincenti comunicati da Lottomatica.

Estrazione Lotto del 18/7/2020

RUOTE 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 45 48 9 11 2 CAGLIARI 23 85 29 5 34 FIRENZE 60 34 84 66 70 GENOVA 42 44 4 62 32 MILANO 32 41 31 16 23 NAPOLI 2 73 34 29 90 PALERMO 30 13 38 82 66 ROMA 12 16 19 72 13 TORINO 63 90 45 21 64 VENEZIA 45 50 80 43 55 NAZIONALE 13 81 66 47 25

Estrazione 10eLotto di oggi 18 luglio

Su questa pagina anche l'estrazione del 10eLotto. L'ulrimo concorso ha portato fortuna a Novara: ben 100mila euro il valore della vincita.