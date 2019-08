Estrazioni SuperEnalotto di oggi lunedì 19 agosto 2019: numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni non vanno in vacanza. Dopo l'estrazione speciale del Lotto oggi lunedì 19 agosto è il turno del recupero dell'estrazione del SuperEnalotto. L'estrazione in diretta dalle ore 20:00 come di consueto su Today.it.

Il SuperEnalotto stasera mette in palio un jackpot di 51,4 milioni milioni di euro. Dopo il "6" da 209 milioni centrato martedì 13 agosto la sestina vincente vale già il terzo premio in palio in Europa e il quinto al mondo.

SuperEnalotto 19 agosto 2019: estrazione oggi

Aggiornamento: nessun sei nell'estrazione di oggi, festeggiano tre giocatori per altrettanti 5 da 45mila euro. Realizzato un 4 stella da 34mila euro.

Combinazione vincente: 71 67 28 17 57 66

Jolly 78

SuperStar 5

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 45.746,11

Oggi quindi appuntamento speciale per una nuova estrazione del SuperEnalotto: in questa pagina per tutti i numeri vincenti di oggi. Aggiorna la pagina per scoprire i numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00.

Dalle ore 20:00 scopriremo i numeri vincenti del superenalotto e poi le quote spettanti agli eventuali vincitori.

Lotto e SuperEnalotto, il calendario

Nei giorni di metà agosto ci sono state alcune novità nel calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ad esempio venerdì 16 agosto c'è stata l'estrazione di Lotto e 10eLotto. Oggi l'estrazione del SuperEnalotto recupera l’estrazione di giovedì sera ‘saltata’ a causa della festività di Ferragosto. Poi lotto e superenalotto torneranno al consueto calendario con le estrazioni di martedì, giovedì e sabato.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: estrazioni e regolamento

Quali sono le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto? Il gioco del Lotto, viene gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Chi vince? Si può vincere indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale una quindicina di anni or sono.

Il SuperEnalotto è invece il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il regolamento prevede anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6 numeri.

Il 10eLotto è connesso al Lotto, con regole però differenti. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi i numeri.

Estrazioni SuperEnalotto, le probabilità di vincita

Ricordiamo che le possibilità di vincere al SuperEnalotto sono ridotte al lumicino: ad esempio indovinare la sestina vincente è davvero un colpo di fortuna che accade una volta ogni oltre 622 milioni di giocate.

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

Curiosità: dove si svolgono le estrazioni del SuperEnalotto? Le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono a Roma, presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai.