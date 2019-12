Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 19 dicembre 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: come ogni giovedì torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Le estrazioni di oggi, giovedì 19 dicembre 2019, in diretta su Today.it a partire dalle ore 20. Su questa pagina scopriremo la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Quanto c'è in palio? Il jackpot per la sestina nel concorso n°152 del 19/12/2019 è di 47,8 milioni di euro. La combinazione vincente del SuperEnalotto verrà pubblicata poco dopo le ore 20, insieme ai numeri delle Ruote del Lotto e a quelli del 10eLotto.

SuperEnalotto giovedì 19 dicembre: estrazione oggi

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 dicembre 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 3 14 25 43 74 80

Numero Jolly: 62

Numero SuperStar: 80

SuperEnalotto estrazione numero 152 del 12/19/2019

+Aggiornamento+ Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione di oggi, il jackpot continua a salire

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 61.318,60 punti 4 533 € 355,28 punti 3 21475 € 26,35 punti 2 337987 € 5,18

Estrazione Lotto oggi giovedì 19 dicembre 2019: i numeri vincenti

Su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di giovedì 19 dicembre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

BARI 46 63 61 8 60

CAGLIARI 79 3 74 37 57

FIRENZE 6 67 56 88 47

GENOVA 49 86 68 30 62

MILANO 80 5 76 2 20

NAPOLI 75 89 71 80 48

PALERMO 19 70 2 54 90

ROMA 60 44 35 13 18

TORINO 86 19 73 22 1

VENEZIA 12 71 79 87 85

NAZIONALE 76 21 71 33 41

10eLotto, estrazione del 19 dicembre 2019: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente: 3 5 6 12 19 44 46 49 60 61 63 67 70 71 74 75 79 80 86 89

Numero Oro: 46

Doppio Oro: 46 63

