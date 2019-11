Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 2 novembre 2019

ESTRAZIONI OGGI LOTTO E SUPERENALOTTO - Oggi SuperEnalotto e Lotto: sabato 2 novembre 2019 nuova estrazione. Tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto oggi 2 novembre 2019: numeri vincenti

Aggiornamento: nessun sei nell'estrazione di questa sera. I quattro '5' vincono 53mila euro ciascuno. Ai tre '4stella' vanno 33mila euro. Il jackpot sale a oltre 26 milioni di euro

Combinazione vincente Sperenalotto: 10 19 30 68 78 80

Numero Jolly: 31

SuperStar: 74

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 53.320,22 punti 4 941 € 333,75 punti 3 33328 € 22,52 punti 2 466492 € 5,00

La combinazione vincente del concorso n.132 del Superenalotto del 2/11/2019 sarà come di consueto estratta alle ore 20:00 presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai a Roma. Today seguirà l'estrazione in diretta e vi riporteremo qui tutti i numeri estratti e le combinazioni vincenti. A seguire conosceremo anche le quote del montepremi che andrà agli eventuali vincitori. Ricordiamo che per l'estrazione odierna il jackpot del superenalotto vale oltre 25 milioni di euro.

Lotto oggi 2 novembre 2019: numeri vincenti

Tutti i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto oggi sabato 2 novembre 2019.

BARI 06 18 02 53 20

CAGLIARI 57 50 48 72 18

FIRENZE 58 75 12 73 03

GENOVA 10 54 39 09 48

MILANO 11 76 89 05 85

NAPOLI 15 12 49 32 03

PALERMO 61 66 83 69 01

ROMA 80 46 39 55 26

TORINO 36 28 85 87 55

VENEZIA 48 59 26 76 81

NAZIONALE 68 37 07 19 56

Estratti il numero 18 su Bari dopo 58 estrazioni, il numero 12 su Napoli dopo 54 estrazioni, il numero 80 su Roma dopo 55 estrazioni.

10eLotto oggi 2 novembre 2019: i numeri vincenti

Combinazione vincente 10eLotto : 6 10 11 121 15 18 28 36 46 48 50 54 57 58 59 61 66 75 76 80

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 6

(primo estratto sulla ruota di Bari): 6 Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 6 18

Quali sono le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto, i due giochi che riscuotono maggiore successo? il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca tre volte a settimana indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Vince chi indovina l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale una quindicina di anni or sono.

Il SuperEnalotto permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il regolamento prevede anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6 numeri.

L'ultimo arrivato è il 10eLotto: i 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o tutti e due i numeri.

Estrazioni SuperEnalotto, le probabilità di vincita

Quali sono le vere possibilità di vincita al SuperEnalotto? Eccole:

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

SuperEnalotto oggi, come vengono calcolati i premi

I premi del SuperEnalotto sono distribuiti tra le sei categorie vincenti secondo quanto segue:

La prima categoria, nella quale si devono indovinare sei numeri, riceve il 17,4% del montepremi.

La seconda categoria, nella quale si devono indovinare cinque numeri + il numero Jolly, riceve il 13% del montepremi.

La terza categoria, nella quale si devono indovinare cinque numeri, riceve il 4,2% del montepremi.

La quarta categoria, nella quale si devono indovinare quattro numeri, riceve il 4,2% del montepremi.

La quinta categoria, nella quale si devono indovinare tre numeri, riceve il 12,8% del montepremi.

La sesta categoria, nella quale si devono indovinare due dei numeri principali, riceve il 40% del montepremi.

Il premio in denaro per la prima categoria va a sommarsi a quello dell'estrazione successiva se non ci sono giocatori che indovinano tutti i sei numeri principali, consentendo al jackpot di aumentare sempre di più, finchè qualcuno non riesce a vincerlo.