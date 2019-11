Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 2 novembre 2019

ESTRAZIONI OGGI LOTTO E SUPERENALOTTO - Oggi SuperEnalotto e Lotto: sabato 2 novembre 2019 nuova estrazione. Tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

La combinazione vincente del concorso n.132 del Superenalotto del 2/11/2019 sarà come di consueto estratta alle ore 20:00 presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai a Roma. Today seguirà l'estrazione in diretta e vi riporteremo qui tutti i numeri estratti e le combinazioni vincenti. A seguire conosceremo anche le quote del montepremi che andrà agli eventuali vincitori. Ricordiamo che per l'estrazione odierna il jackpot del superenalotto vale oltre 25 milioni di euro.

Quali sono le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto, i due giochi che riscuotono maggiore successo? il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca tre volte a settimana indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Vince chi indovina l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale una quindicina di anni or sono.

Il SuperEnalotto permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il regolamento prevede anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6 numeri.

L'ultimo arrivato è il 10eLotto: i 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o tutti e due i numeri.

Estrazioni SuperEnalotto, le probabilità di vincita

Quali sono le vere possibilità di vincita al SuperEnalotto? Eccole:

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

SuperEnalotto oggi, come vengono calcolati i premi

I premi del SuperEnalotto sono distribuiti tra le sei categorie vincenti secondo quanto segue:

La prima categoria, nella quale si devono indovinare sei numeri, riceve il 17,4% del montepremi.

La seconda categoria, nella quale si devono indovinare cinque numeri + il numero Jolly, riceve il 13% del montepremi.

La terza categoria, nella quale si devono indovinare cinque numeri, riceve il 4,2% del montepremi.

La quarta categoria, nella quale si devono indovinare quattro numeri, riceve il 4,2% del montepremi.

La quinta categoria, nella quale si devono indovinare tre numeri, riceve il 12,8% del montepremi.

La sesta categoria, nella quale si devono indovinare due dei numeri principali, riceve il 40% del montepremi.

Il premio in denaro per la prima categoria va a sommarsi a quello dell'estrazione successiva se non ci sono giocatori che indovinano tutti i sei numeri principali, consentendo al jackpot di aumentare sempre di più, finchè qualcuno non riesce a vincerlo.