Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 20 giugno 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ci siamo, manca poco all'estrazione di oggi, giovedì 20 giugno, che Today seguirà in diretta. Su questa pagina potete trovare tutti i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto e l'ultima combinazione del SuperEnalotto: il jackpot in palio in caso di sestina vincente ha raggiunto la quota record di 172 milioni e 200mila euro, avvicinandosi sempre di più al montepremi da 177,7 milioni vinto in Italia nel 2010 grazia ad un sistema. Stasera sapremo se qualcuno riuscirà a portare a casa questo premio da capogiro, in grado di cambiare davvero la vita.

Sarà proprio questa la serata fortunata per qualcuno o per qualcuna? Lo scopriremo insieme. Pubblicheremo i numeri del Lotto estratti su tutte le ruote, la combinazione vincente del SuperEnalotto e infine i numeri del 10eLotto.

SuperEnalotto oggi: i numeri dell'estrazione di giovedì 20 giugno

Aggiornamento: nessun sei neppure nell'estrazione di questa sera. Ai quatto '5' vanno invece 56mila euro. Estratti anche tre '4stella' da 48.060 euro.

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti giovedì 20 giugno 2019.

COMBINAZIONE VINCENTE: 25 26 35 42 65 76

NUMERO JOLLY: 77

NUMERO SUPERSTAR: 84

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 56.351,56

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 20 giugno (su tutte le ruote)

Ci sono anche i numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: ecco i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di giovedì 20 giugno.

NAZIONALE 78 77 19 72 46 BARI 51 78 31 68 34 CAGLIARI 10 25 34 35 69 FIRENZE 1 37 6 51 39 GENOVA 80 17 46 26 68 MILANO 22 48 35 75 82 NAPOLI 90 25 89 40 29 PALERMO 73 8 58 89 41 ROMA 35 58 66 69 22 TORINO 87 60 21 51 48 VENEZIA 38 45 34 80 74

Estrazioni del 10eLotto di oggi giovedì 20 giugno 2019

Spazio, infine, ai numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Estrazione 10eLotto n°74 del 20/06/2019

1 8 10 17 22 25 31 35 37 38 45 48 51 58 60 73 78 80 87 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 51

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 51 78