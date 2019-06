Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 22 giugno 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, sabato 22 giugno, in diretta come di consueto su Today. Su questa pagina tutti i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto e l'ultima combinazione del SuperEnalotto: il jackpot in palio nell'estrazione di stasera è di 173,8 milioni di euro, premio più alto al mondo, e secondo nella storia del gioco, vicinissimo ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema).

Stasera sapremo se qualcuno riuscirà a portare a casa questo premio da capogiro: per farlo bisogna indovinare i sei numeri "magici", ma le probabilità di vincita sono davvero ridotte al lumicino.

SuperEnalotto oggi: i numeri dell'estrazione di sabato 22 giugno

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 35 39 41 69 70 74

Numero Jolly: 89

Numero Superstar: 59

Estrazione Lotto oggi: i numeri di sabato 22 giugno (su tutte le ruote)

Ci sono naturalmente anche i numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: qui sotto i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di sabato 22 giugno.

Estrazione n°75 del 22/06/2019 NAZIONALE 42 6 45 76 12 BARI 51 42 19 58 13 CAGLIARI 13 84 17 36 82 FIRENZE 20 31 79 30 54 GENOVA 70 58 2 40 62 MILANO 82 73 52 72 79 NAPOLI 54 84 36 69 70 PALERMO 16 46 51 42 13 ROMA 31 39 35 65 30 TORINO 12 43 74 17 88 VENEZIA 6 55 70 46 62

Estrazioni del 10eLotto di oggi sabato 22 giugno 2019

Infine, spazio ai numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Estrazione 10eLotto n°75 del 22/06/2019

6 12 13 16 17 19 20 31 39 42 43 46 51 54 55 58 70 73 82 84

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 51

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 51 42