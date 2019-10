Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri di oggi martedì 22 ottobre 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi martedì 22 ottobre 2019. Torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Poco dopo le venti su questa pagina potete trovare (in basso) tutte le combinazioni relative alla prima estrazione della settimana di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Come sempre i numeri vincenti saranno comunicati in diretta non appena resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da Lottomatica.

SuperEnalotto, estrazione 22 ottobre 2019: i numeri vincenti

Il montepremi per l'estrazione di oggi 22 ottobre ammonta a 21,1 milioni di euro. Si tratta del terzo premio più alto d'Europa. L'ultima estrazione non ha infatti regalato né 6 né 5+1. Intorno alle 20:10 conosceremo sestina vincente, numero Jolly e numero SuperStar. Per le quote ed eventuali vincite bisognerà invece pazientare qualche minuto in più.

+ La pagina sarà aggiornata in diretta intorno alle 20:10 +

La sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

estrazione lotto oggi, numeri superenalotto di oggi 22 ottobre 2019, estrazioni lotto di oggi 22 ottobre 2019

Estrazioni del Lotto, i numeri di oggi 22 ottobre

E veniamo all'estrazione del Lotto. I numeri saranno comunicati in serata in contemporanea con quelli del SuperEnalotto. Una curiosità: il premio più alto nella storia del gioco - parliamo oltre tre milioni di euro - è stato centrato il 7 gennaio 2019 in provincia di Trento. Le ruote di estrazione del Lotto sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

10eLotto, estrazione di martedì 22 ottobre: i numeri vincenti

In diretta su Today anche i numeri del 10eLotto. L'ultimo concorso ha regalato un otto oro da oltre 30mila euro. La schedina vincente è stata giocata in provincia di Como.