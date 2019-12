Estrazione SuperEnalotto di oggi lunedì 23 dicembre 2019: i numeri vincenti

SuperEnalotto, estrazione 'speciale' oggi, lunedì 23 dicembre 2019. In vista delle festività natalizie, l'estrazione del SuperEnalotto prevista per martedì 24 dicembre è stata anticipata al giorno precedente, con l'appuntamento con i numeri vincenti che rimane sempre lo stesso: Today.it seguirà in diretta, a partire dalle ore 20, l'estrazione del SuperEnalotto, pubblicando su questa pagina la sestina vincente, il numero Jolly ed il numero Superstar, oltre alle quote. Non ci saranno invece i numeri del Lotto e del 10eLotto: i numeri vincenti dei due giochi verranno estratti come di consueto in occasione dell'estrazione di martedì 24 dicembre.

Il jackpot in palio per il concorso n° 154 del 23/12/2019 è di 50,6 milioni di euro. Qualcuno riuscirà a mettere a segno la sestina vincente? Per sapere l'esito di questa estrazione “anticipata” dovremo attendere le ore 20.

SuperEnalotto lunedì 23 dicembre: estrazione oggi

Pochi minuti dopo le 20 conosceremo in diretta su questa pagina la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 23 dicembre 2019.

SuperEnalotto, estrazioni anticipate a Natale

Solitamente le estrazioni del SuperEnalotto avvengono, insieme a quelle del Lotto e del 10eLotto, ogni martedì, giovedì e sabato della settimana. L'eccezione di oggi, lunedì 23 dicembre è dovuta ad un cambio di calendario in occasione delle festività natalizie: l’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre è anticipata a lunedì 23 dicembre 2019. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre è anticipata a martedì 24 dicembre 2019. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.00.

Nessuno scossone in calendario invece per l'estrazione del SuperEnalotto di capodanno. La chiusura del concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre è prevista per le ore 18.00. Poi si riprende normalmente il 2 gennaio 2020 con la prima estrazione del nuovo anno.