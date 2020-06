Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 23 giugno 2020

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di oggi, martedì 23 giugno 2020. Per la prima estrazione della settimana il SuperEnalotto mette sul piatto il jackpot più alto d'Europa. La sestina vincente vale infatti 53,9 milioni di euro. Su questa pagina, poco dopo le venti, anche i numeri delle estrazioni di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, estrazione del 23 giugno 2020, i numeri

Come accennato sopra il jackpot del SuperEnalotto è piuttosto ricco. L'ultimo concorso ha "regalato" un premio da circa 78mila euro ai due fortunati che hanno centrato un "5". Come per ogni estrazione l'appuntamento con i numeri vincenti è alle 20:00. In basso trovate la combinazione estratta oggi comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Superenalotto, concorso del 23/06/2020. Ecco i numeri vincenti:

Combinazione vincente: 40 44 52 59 66 69

40 44 52 59 66 69 Numero Jolly: 24

24 Numero SuperStar: 14

+ Aggiornamento delle 20.57: nessun 6 né 5+1. L'unico "5" vince più di 150mila euro +

Ecco le quote

. CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 1 € 152.973,83 punti 4 361 € 428,76 punti 3 14.609 € 32,03 punti 2 238.082 € 6,11

Estrazioni Lotto oggi 23 giugno 2020, i numeri vincenti

Ed eccoci ai numeri vincenti del Lotto. L'ultima estrazione ha portato fortuna ad un giocatore di Como che si è portato a casa 22mila euro grazie ad un terno. In Sicilia, a Siracusa, è invece finito un premio da 19mila euro.

In basso i numeri del Lotto relativi al concorso di oggi, martedì 23 giugno 2020. Le combinazioni estratte comunicate da Lottomatica del 23/06/2020.

BARI 16 20 55 66 51 CAGLIARI 65 15 88 51 86 FIRENZE 42 38 48 90 14 GENOVA 60 24 9 65 5 MILANO 20 88 79 73 27 NAPOLI 43 9 75 23 2 PALERMO 46 10 38 49 42 ROMA 70 27 22 40 12 TORINO 25 28 15 11 66 VENEZIA 78 31 47 65 55 NAZIONALE 42 78 10 65 69

Estrazione 10eLotto, i numeri vincenti di martedì 23 giugno

E come sempre poco dopo le venti verranno anche i numeri fortunati del 10eLotto relativi al concorso del 23/06/2020. L'ultimo concorso ha portato fortuna a Castellammare del Golfo (Trapani) dove sono stati vinti 100mila euro. In basso tutti i numeri.

Combinazione 10eLotto

9 10 15 16 20 24 25 27 28 31 38 42 43 46 55 60 65 70 78 88 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.