Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 agosto 2019: numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di questa sera dalle ore 20:00 come di consueto in diretta su Today.it. Il SuperEnalotto mette in palio un jackpot di oltre 53 milioni di euro (53 milioni e 800mila euro, per la precisione).

Dopo la maxi vincita di settima scorsa il supernenalotto vale già il terzo montepremi più alto d'Europa e il quarto al mondo. Non resta che attendere se la fortuna arriverà ancora con la nuova estrazione del SuperEnalotto: su questa pagina tutti i numeri vincenti di oggi. Aggiorna la pagina per scoprire i numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00.

SuperEnalotto 24 agosto 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi : --

: -- Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

superenalotto oggi estrazione sabato 24 agosto 2019

A festeggiare dopo l'ultima estrazione del Superenalotto di giovedì 22 agosto otto fortunati giocatori che hanno centrato altrettanti "5" da 24.547,73 euro ciascuno.

Lotto, estrazione di sabato 24 agosto

lotto oggi, 24 agosto estrazioni lotto

Ecco anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi sabato 24 agosto 2019.

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

Estrazione n°102 del 24/08/2019 L'estrazione del lotto in diretta dalle ore 20:00

10eLotto, tutti i numeri vincenti di giovedì 22 agosto

Veniamo infine al 10eLotto. Poco dopo le ore 20 conosceremo la combinazione estratta questa sera sabato 24 agosto 2019, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto : --

: -- Numero Oro: --

Doppio Oro: --

10elotto oggi estrazione sabato 24 agosto 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Ricordiamo che le possibilità di vincere al SuperEnalotto sono ridotte al lumicino: ad esempio indovinare la sestina vincente è davvero un colpo di fortuna che accade una volta ogni oltre 622 milioni di giocate.

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22