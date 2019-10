Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 24 ottobre

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 24 ottobre. Come ogni giovedì torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Poco dopo le venti saranno rese note le combinazioni fortunate, mentre intorno alle 20:45, troverete (in basso) le quote relative al SuperEnalotto. In diretta su questa pagina anche i numeri di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, estrazione oggi 24 ottobre 2019: i numeri vincenti

La sestina vincente vale 22,2 milioni di euro. Appuntamento intorno alle 20:10 per i sei numeri fortunati. La pagina sarà aggiornata in tempo reale.

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazioni Lotto oggi 24 ottobre: tutte le ruote

Ed eccoci alle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Intorno alle 20:10, come sempre, sapremo i numeri estratti sulle ruote locali e sulla ruota nazionale. Nessuna vincita di rilievo è stata realizzata nell'ultima estrazione.

+ Estrazione Lotto 24 ottobre, tutti i numeri vincenti +

10eLotto, i numeri di giovedì 24 ottobre

L'ultimo concorso ha portato fortuna ad un giocatore di Livorno che si è portato a casa 50mila euro grazie ad un nove. Vedremo cosa accadrà stasera.

Ultima estrazione SuperEnalotto

L'ultima estrazione del concorso di casa Sisal non ha fatto registrare né 6 né 5+1: il jackpot ha raggiunto così i 22,2 milioni di euro. Se il montepremi sale non cambiano invece le probabilità di centrare la sestina vincente, che restano sempre prossime allo zero. C'è infatti una possibilità su seicentoventidue milioni di realizzare un sei.