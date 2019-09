Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 24 settembre 2019

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi 24 settembre 2019. Come ogni martedì appuntamento poco dopo le venti su questa pagina per conoscere in diretta tutti i numeri vincenti. Oltre all’attesa sestina del SuperEnalotto, scopriremo anche tutti le combinazioni di Lotto e al 10eLotto, nonché le quote relative ad eventuali vincite. Per controllare tutti i numeri estratti dunque non dovrete fare altro che aggiornare la pagina ricordandovi però sempre che si tratta di un gioco e che le probabilità di vincita sono estramamente basse.

Per quanto riguarda il Lotto l’ultima estrazione ha portato fortuna ad un giocatore del Beneventano che si è portato a casa 64mila euro e rotti grazie ad una quaterna. Il SuperEnalotto ha invece premiato la provincia di Venezia grazie ad un 5+1 da oltre 700mila euro. Il biglietto vincente è stato acquistato presso un punto venita di Chioggia. Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di oggi, martedì 24 settembre, è di 7,4 milioni. Tanto vale la sestina vincente.

Estrazione SuperEnalotto oggi 24 settembre 2019

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le venti. Intorno alle 21 l’articolo sarà aggiornato anche con le quote relative al concorso.

Lotto oggi, estrazione del 24 settembre

In diretta su questa pagina anche l’estrazione del Lotto relativa al concorso del 24 settembre 2019. Le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città. Vedremo se questa estrazione sarà prodiga di premi.

10eLotto, l’estrazione in diretta

Occhio anche ai numeri del 10eLotto. L’ultima estrazione ha portato fortuna ad un giocatore di Reggio Emilia che ha vinto 20mila euro grazie ad un cinque oro.