Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 27 giugno 2019

Lotto e SuperEnalotto, ci siamo. Tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Come tutti i giovedì anche oggi poco dopo le 20 scopriremo insieme i numeri vincenti del 27 giugno 2019. Tutto quello che dovete fare è seguire con noi l’estrazione: poco dopo le venti, in basso, troverete tutte le combinazioni fortunate, a cominciare dalla sestina vincente del SuperEnalotto che per questa estrazione mette in palio 176,6 milioni di euro. A tanto ammonta il premio associato al "6". Ormai siamo ad un passo dal jackpot più alto della storia del gioco (177,7 milioni).

Si vince tutto SuperEnalotto, centrato un "6"

Nel corso dell’ultima estrazione un '6' in realtà è stato centrato, ma al concorso del SiVinceTutto SuperEnalotto. La schedina vincente è stata giocata presso il “Tabacchi Edicola”, di Mantova. Il fortunato si porterà a casa più di 75mila euro.

L'ultima estrazione di Lotto e 10eLotto

E veniamo all’estrazione di Lotto e 10eLotto. L’ultimo concorso del Lotto ha portato fortuna a Sassari dove sono stati vinti 60mila euro con una quaterna. Il 10eLotto è stato invece generoso con un giocatore di Firenze che si è messo in tasca 20mila euro con un’estrazione frequente. Per adesso è tutto. Appuntamento poco dopo le venti per i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 27 giugno.

