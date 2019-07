Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 27 luglio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, sabato 27 luglio in diretta dalle ore 20:00 come sempre su Today.it. Il SuperEnalotto mette in palio un jackpot di 196,4 milioni di euro, il premio più alto della storia del gioco. La sestina vincente non esce da più di anno. L'ultima estrazione ha portato fortuna alla Capitale dove è stato centrato un 5+1 da oltre 850mila euro. Su questa pagina in diretta tutti le combinazioni estratte sulle ruote del Lotto e i numeri vincenti di SuperEnalottto e 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto oggi: la combinazione di oggi sabato 27 luglio

Le combinazioni vincenti e le quote. Su questa pagina potrete controllare la vostra schedina e verificare eventuali vincite.

Lotto, estrazione del 27 luglio

Come di consueto seguiremo in diretta anche l'estrazione dei numeri del Lotto relativi al concorso di oggi sabato 27 luglio.

10eLotto, tutti i numeri vincenti

E veniamo al 10eLotto. Poco dopo le venti conosceremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.