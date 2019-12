Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 28 dicembre 2019

Estrazione oggi di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto in diretta su Today.it. I numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto di sabato 28 dicembre su questa pagina, dalle ore 20. La combinazione vincente del SuperEnalotto di stasera vale un jackpot di 52,4 milioni di euro. Grande attesa per l'estrazione oggi, la seguiamo insieme in diretta con tutti i numeri e le combinazioni. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 28 dicembre 2019 tra poco qui.

SuperEnalotto oggi sabato 28 dicembre 2019: numeri vincenti

Tra pochi minuti su questa pagina la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 28 dicembre 2019.

Lotto oggi sabato 28 dicembre 2019: estrazione numeri tutte le ruote

Seguiamo insieme anche l'estrazione del Lotto del concorso di sabato 28 dicembre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

Numeri 10eLotto, estrazione sabato 28 dicembre 2019

Oggi anche estrazione del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro. Buona fortuna.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni oggi 28 dicembre 2019

Oggi quindi SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, dopo alcune modifiche di calendario avvenute durante gli scorsi giorni (ieri estrazione Lotto e 10eLotto), oggi ci sono le estrazioni di tutti i giochi e le lotterie: attesa per i numeri vincenti di sabato 28 dicembre 2019. A partire dalle ore 20 (per il Lotto qualche minuto di pazienza in più) potrete così seguire l'estrazione di stasera. Scopriremo la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e anche le quote delle varie vincite.

Il jackpot dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 52,4 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso del SuperEnalotto di sabato 28 dicembre sarà disponibile come sempre subito dopo l'estrazione.

Lotto e SuperEnalotto: come si gioca

Ricordiamo che in vista del Capodanno la chiusura del concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre è prevista per le ore 18.00. Poi si riprende normalmente il 2 gennaio 2020 con la prima estrazione del nuovo anno.

Quali sono le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto, spiegate velocemente? Il gioco del Lotto è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Chi vince? Si può vincere indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale una quindicina di anni or sono.

Il SuperEnalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più alta di tutti. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il regolamento prevede anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6 numeri.