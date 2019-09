Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di oggi sabato 28 settembre 2019.

Appuntamento con il SuperEnalotto su Today.it per seguire su questa pagina l'estrazione dei numeri vincenti. Scopriremo la combinazione vincente di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e le quote delle eventuali vincite.

SuperEnalotto sabato 28 settembre 2019: estrazione oggi

Aggiornamento: nessun sei nell'estrazione di questa sera. I tre '5' vincono 75.682 euro, i tre '4stella' 35.789 euro.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 37 49 66 75 77 82

37 49 66 75 77 82 Numero Jolly : 31

: 31 Numero SuperStar: 8

SuperEnalotto estrazione numero 117del 28/09/2019

L'estrazione di oggi arriva dopo un mese decisamente generoso. Dopo un'attesa di oltre un anno il SuperEnalotto ha regalato due 6 in poche settimane: il primo, da 209 milioni, è stato realizzato a Lodi il 13 agosto, mentre il secondo, da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 75.682,73 punti 4 653 € 357,89 punti 3 23433 € 29,81 punti 2 369917 € 5,84

Estrazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti

Ecco quindi i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi sabato 28 settembre 2019

I numeri del Lotto estratti oggi sabato 28 settembre

BARI 03 79 64 28 04

CAGLIARI 68 03 87 48 07

FIRENZE 86 07 25 15 75

GENOVA 34 51 53 23 80

MILANO 65 72 04 61 28

NAPOLI 41 02 07 39 26

PALERMO 38 70 46 73 41

ROMA 81 62 23 79 45

TORINO 19 68 22 55 81

VENEZIA 87 89 22 64 68

NAZIONALE 43 31 44 73 08

Estratti il numero 87 su Cagliari dopo 68 estrazioni e il numero 48 su Cagliari dopo 48 estrazioni.

Estrazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: simbolotto

SIMBOLOTTI 28 21 45 3 23

10eLotto, i numeri di sabato 28 settembre 2019​

Uno sguardo infine al 10eLotto. Ecco la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto : 2 3 7 19 25 34 38 41 51 62 64 65 68 70 72 79 81 86 87 89

: 2 3 7 19 25 34 38 41 51 62 64 65 68 70 72 79 81 86 87 89 Numero Oro : 3

: 3 Doppio Oro: 3 79