Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di oggi sabato 28 settembre 2019.

Appuntamento con il SuperEnalotto su Today.it per seguire su questa pagina l'estrazione dei numeri vincenti. Scopriremo la combinazione vincente di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e le quote delle eventuali vincite.

SuperEnalotto sabato 28 settembre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

SuperEnalotto estrazione numero 117del 28/09/2019

​ E strazione SuperEnalotto oggi sabato 28 settembre 2019

SuperEnalotto, le estrazioni in diretta: i numeri vincenti e le quote dei vincitori aggiornate in diretta.

L'estrazione di oggi arriva dopo un mese decisamente generoso. Dopo un'attesa di oltre un anno il SuperEnalotto ha regalato due 6 in poche settimane: il primo, da 209 milioni, è stato realizzato a Lodi il 13 agosto, mentre il secondo, da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 -- € -- punti 5+1 -- € -- punti 5 -- € -- punti 4 -- € -- punti 3 -- € -- punti 2 -- € --

Estrazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti

Ecco quindi i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi sabato 28 settembre 2019

​ E strazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri del Lotto estratti oggi sabato 28 settembre

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

​ E strazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti su tutte le ruote

10eLotto, i numeri di sabato 28 settembre 2019​

E strazione Lotto oggi sabato 28 settembre 2019: i numeri vincenti su tutte le ruote

Uno sguardo infine al 10eLotto. Ecco la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto : --

: -- Numero Oro : --

: -- Doppio Oro: -- --