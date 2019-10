Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 29 ottobre

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 ottobre. Attesa finita per la prima estrazione della settimana: a partire dalle ore 20:00 scopriremo in diretta i numeri del Lotto estratti e la combinazione vincente del SuperEnalotto che stasera vale ben 24,5 milioni di euro. Intorno alle 20:45 conosceremo inoltre le quote relative agli eventuali vincitori del SuperEnalotto.

In diretta su questa pagina anche tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto.

SuperEnalotto martedì 29 ottobre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi martedì 29 ottobre : 21 32 47 61 67 68

: 21 32 47 61 67 68 Numero Jolly : 25

: 25 Numero SuperStar: 69

SuperEnalotto estrazione numero 130 del 29/10/2019

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 92.383,22 punti 4 404 € 536,48 punti 3 16459 € 36,15 punti 2 279036 € 6,30

Estrazione Lotto oggi martedì 29 ottobre 2019: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di martedì 29 ottobre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20:00.

I numeri del Lotto estratti oggi martedì 29 ottobre ruota per ruota:

BARI 86 6 22 16 30

CAGLIARI 70 76 39 55 86

FIRENZE 24 83 60 79 19

GENOVA 62 81 63 32 77

MILANO 35 9 27 66 44

NAPOLI 85 53 43 3 80

PALERMO 56 54 39 28 11

ROMA 86 26 25 48 12

TORINO 49 70 54 5 52

VENEZIA 79 35 77 76 88

NAZIONALE 58 30 21 68 6

Estratti il numero 39 sulla ruota di Cagliari dopo 64 estrazioni, il 62 su Genova dopo 54 estrazioni, il 9 su Milano dopo 53 estrazioni, il 6 su Nazionale dopo 54 estrazioni.

Estrazione 10eLotto oggi martedì 29 ottobre 2019: i numeri vincenti

Occhio anche ai numeri del 10eLotto di oggi martedì 29 ottobre. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

10eLotto combinazione vincente di martedì 29 ottobre : 5 9 22 24 26 35 39 49 53 54 56 60 62 70 76 79 81 83 85 86

: 5 9 22 24 26 35 39 49 53 54 56 60 62 70 76 79 81 83 85 86 Numero oro : 86

: 86 Doppio oro: 86 6

