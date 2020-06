Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi 3 giugno 2020, i numeri vincenti

Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2020. In occasione della Festa della Repubblica, l'estrazione in programma ieri è stata posticipata di un giorno e si terrà questa sera alla solita ora. Non ci sarà invece l'estrazione del SuperEnalotto che è stata anticipata a lunedì. Insomma la Festa del 2 giugno ha stravolto il calendario. Come sempre Today seguirà in diretta l'estrazione dei numeri vincenti: su questa pagina, poco dopo le venti, i numeri delle 10 ruote più quella Nazionale comunicati in tempo reale da Lottomatica.

A questo link trovate i sei numeri vincenti relativi all'ultimo concorso (n.48) del SuperEnalotto.

Estrazione Lotto di oggi mercoledì 3 giugno, i numeri

Ancora un po' di attesa. Appuntamento alle venti per le combinazioni del Lotto di oggi mercoledì 3 giugno 2020.

10eLotto, estrazione di oggi 3 giugno

Poco dopo le venti conosceremo anche i numeri del 10eLotto.

Lotto e 10eLotto, rimborso delle giocate fatte in abbonamento

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito con una determina che dal 6 giugno, presentando lo scontrino in qualsiasi ricevitoria, sarà possibile chiedere il rimborso delle giocate in abbonamento al Lotto e 10eLotto dei concorsi annullati dal 24 marzo al 14 aprile 2020. Per fare domanda di rimborso ci sono 90 giorni di tempo.