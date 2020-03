Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 3 marzo 2020: vinti 550mila euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni dei numeri vincenti di martedì 3 marzo 2020. Come sempre, qualche minuto dopo le 20:00 conosceremo insieme la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi. Su questa pagina anche i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e 10eLotto, e infine le quote relative a eventuali vincite.

SuperEnalotto martedì 3 marzo, estrazione oggi

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 3 marzo 2020 ha riservato una bella sorpresa per un fortunato giocatore. È stata infatti estratta una combinazione vincente che vale un 5+1 da 553.596 euro. Fugge ancora la sestina vincente: il jackpot in palio per la prossima estrazione sale a oltre 30 milioni di euro.

Ecco dunque la combinazione vincente del SuperEnalotto del marzo 2020 e le quote dei vincitori di oggi.

Combinazione vincente SuperEnalotto : 5 11 19 26 36 64

: 5 11 19 26 36 64 Numero Jolly : 1

: 1 Numero Superstar: 78

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 1 € 553.596,42 punti 5 13 € 13.758,02 punti 4 1229 € 148,47 punti 3 36201 € 15,15 punti 2 448967 € 5,00

Estrazione Lotto oggi martedì 3 marzo 2020: i numeri vincenti

In diretta su Today.it anche le combinazioni del Lotto relative al concorso di oggi 3 marzo 2020. Su questa pagina come sempre, i numeri comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20:00.

Estrazione del Lotto numero 27 del 3 marzo 2020: i numeri estratti ruota per ruota

BARI 32 76 86 18 51

CAGLIARI 48 68 56 27 69

FIRENZE 4 12 16 13 56

GENOVA 87 39 50 36

MILANO 65 56 38 80 24

NAPOLI 51 11 48 17 47

PALERMO 86 30 67 34 18

ROMA 73 45 52 3 26

TORINO 64 34 46 7 76

VENEZIA 53 31 5 33 88

NAZIONALE 83 22 56 62 16

Simbolotto 34 40 5 18 17

Estratti il numero 85 su Firenze dopo 86 estrazioni, il numero 5 su Firenze dopo 56 estrazioni e il numero 9 su Genova dopo 51 estrazioni.

10eLotto, estrazione del 3 marzo 2020: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi martedì 3 marzo 2020