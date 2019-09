Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 settembre 2019: numeri vincenti

Primo appuntamento della settimana (e del mese di settembre) per le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Come sempre, a partire dalle ore 20, Today.it seguirà in diretta le estrazioni di oggi. C'è grande attesa soprattutto per la combinazione vincente del SuperEnalotto: il jackpot per l'estrazione di stasera è di 59 milioni di euro.

Nessun "6" nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. D'altronde, indovinare la sestina vincente è davvero un colpo di fortuna che accade una volta ogni oltre 622 milioni di giocate. Un po' di pazienza: su questa pagina dalle ore 20 troverete la combinazione vincente di oggi e tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto. Pubblicheremo anche le quote delle vincite eventuali.

SuperEnalotto martedì 3 settembre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: -- -- -- -- --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

Estrazione Lotto oggi martedì 3 settembre 2019: i numeri vincenti

Dalle ore 20 pubblicheremo anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi martedì 3 2019. Le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote sono storicamente situate in alcuni capoluoghi di provincia e portano il nome delle città che le ospitano, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

10eLotto, i numeri di martedì 3 settembre 2019

Uno sguardo infine al 10eLotto. Poco dopo le ore 20 di stasera conosceremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto: -- -- -- -- -- -- -- -

Numero Oro: --

Doppio Oro: -- --