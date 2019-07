Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 luglio 2019: numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi martedì 30 luglio in diretta dalle ore 20:00 come sempre su Today.it. Il SuperEnalotto mette in palio un jackpot di 198,1 milioni di euro, il premio più alto della storia del gioco. La sestina vincente non esce da più di anno. Sarà oggi il giorno giusto per vincere? Lo scopriremo stasera su questa pagina quando, oltre ai numeri del SuperEnalotto, verranno estratti anche quelli di Lotto e 10eLotto.

Su questa pagina in diretta troverete tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e i numeri vincenti di SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 30 luglio 2019. Pubblicheremo anche le quote e vi aggiorneremo sulle (eventuali) vincite.

Estrazione SuperEnalotto del 30 luglio

Poco dopo le ore 20 verranno pubblicati - come di consueto - i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti martedì 30 luglio 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi : 6 8 16 42 84 87

: 6 8 16 42 84 87 Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 12

Estrazione Superenalotto n. 91 di martedì 30 luglio 2019

Aggiornamento ore 20.49 - Nessun 6 al SuperEnalotto oggi, ma c'è un 5+ che vince oltre 870mila euro.

SuperEnalotto, le quote di oggi

Punti 6: nessuno

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 872.206,06

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 70.447,42

Punti 4: 1.096 totalizzano Euro: 260,50

Punti 3: 42.201 totalizzano Euro: 20,43

Punti 2: 587.525 totalizzano Euro: 5,00

Lotto, estrazione di martedì 30 luglio

Dopo le ore 20, qui verranno pubblicati anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti nella serata di martedì 30 luglio 2019.

NAZIONALE 7 67 63 1 20

BARI 12 42 60 35 52

CAGLIARI 14 79 29 8 3

FIRENZE 62 71 17 24 50

GENOVA 29 11 23 65 67

MILANO 35 79 27 42 68

NAPOLI 54 81 45 64 19

PALERMO 43 70 79 46 57

ROMA 60 90 39 23 68

TORINO 6 36 5 58 18

VENEZIA 70 71 82 46 48

10eLotto, tutti i numeri vincenti di martedì 30 luglio

E veniamo infine al 10eLotto. Poco dopo le venti conosceremo la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.

6 11 12 14 17 23 27 29 35 36 42 43 54 60 62 70 71 79 81 90

Numero Oro 12

Doppio Oro 12 42