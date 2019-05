Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 30 maggio 2019

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, giovedì 30 maggio 2019, in diretta dalle ore 20 su Today. Su questa pagina potete trovare tutti i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto e l'ultima combinazione del SuperEnalotto: il jackpot in palio per l'estrazione di stasera è di 160,5 milioni di euro. Se navigando da cellulare avete problemi nella visualizzazione, provate a cliccare su questo link per controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Sarà la serata fortunata per qualcuno? Lo scopriremo insieme.

Estrazione oggi SuperEnalotto: numeri vincenti del 30 maggio

Come detto, l'estrazione del SuperEnalotto di stasera mette in palio un jackpot molto alto, il più alto d'Europa: ben 160,5 milioni di euro per chi indovinerà la sestina vincente. Nella scorsa estrazione, dodici giocatori hanno centrato il "5", ognuno dei quali ha vinto oltre 17mila euro. Il premio di prima categoria è stato centrato l'ultima volta quasi un anno fa, precisamente il 23 giugno 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Qui sotto, poco dopo le ore 20, in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 30 maggio 2019 (tutte le ruote)

I tanto attesi numeri del Lotto di oggi nell'estrazione di stasera: un po' di pazienza, vi aggiorneremo qui sotto in tempo reale con i numeri estratti su tutte le ruote. Vedremo se l'estrazione di oggi sarà quella buona per rendere felice qualche fortunato/a giocatore o giocatrice.

Nazionale

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

E infine i numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Estrazioni 10eLotto di oggi 30 maggio 2019

Tutti i numeri dell'estrazione di oggi poco dopo le ore 20.