Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 30 novembre 2019

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi 30 novembre 2019. Come sempre Today seguirà in diretta l'estrazione dei numeri fortunati. Le combinazioni saranno comunicate poco dopo le venti. Per il concorso di oggi il SuperEnalotto mette sul piatto 39,7 milioni di euro: tanto vale la sestina vincente che manca ormai dal 17 settembre scorso. In diretta su Today anche i numeri dell'estrazione di Lotto e 10eLotto di sabato 30 novembre 2019.

SuperEnalotto, estrazione di sabato 30 novembre 2019

Poco dopo le venti i numeri vincenti di sabato 30 novembre 2019. Per conoscere quote ed eventuali vincite bisognerà attendere qualche minuto in più.

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli

Estrazioni Lotto 30 novembre 2019: i numeri

Ed eccoci al Lotto. Le regole del gioco sono sempre le stesse. Le ruote di estrazione sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città. L'ultima estrazione ha portato fortuna ad Aosta dove un ignoto giocatore ha vinto più di 62mila euro grazie ad una quaterna.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Fonte: Lottomatica

I numeri del 10eLotto, estrazione del 30 novembre

Su Today anche i venti numeri del 10eLotto, il numero Oro e il Doppio Oro. L'articolo sarà aggiornato intorno alle 20:10.