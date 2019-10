Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 31 ottobre 2019

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi giovedì 31 ottobre 2019. Torna l’appuntamento con la fortuna. Poco dopo le venti in diretta su Today i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto e la combinazione del 10eLotto. Si tratta dell'ultima estrazione del mese di ottobre. C’è grande attesa come sempre per la sestina vincente della lotteria di casa Sisal che per il concorso di oggi mette sul piatto 25,5 milioni di euro.

Come sempre Today seguirà in diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Si tratta, lo ricordiamo, dei numeri relativi al concorso del 31 ottobre 2019.

SuperEnalotto, estrazione oggi 31 ottobre 2019

Appuntamento intorno alle 20:10 per i sei numeri fortunati. Per le quote bisognerà pazientare qulche minuto in più.

Estrazioni Lotto oggi 31 ottobre 2019: i numeri

Occhio anche alle ruote del Lotto e ai numeri ritardatari. L'ultima estrazione ha portato fortuna ad un giocatore di Castenaso (Bologna) che ha vinto 22.500 euro con un terno realizzato con una puntata piuttosto alta (50 euro) sulla ruota di Milano. Intorno alle 20:10 tutte le combinzioni.

10eLotto 31 ottobre 2019, tutti i numeri

E veniamo al 10eLotto. In basso, non appena saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti i numeri estratti.