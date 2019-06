Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 4 giugno 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: martedì 4 giugno 2019, come ogni martedì, torna il consueto appuntamento con i numeri vincenti delle lotterie preferite dagli italiani. Se state cercando le ultime combinazioni estratte siete nel posto giusto. Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 giugno sono in diretta su Today.it. Come sempre, a partire dalle ore 20, su questa pagina troverete tutti i numeri vincenti estratti e le relative quote.

Dalle 20, oltre a quelle di Lotto e 10eLotto, verrà pubblicata anche la combinazione vincente del SuperEnalotto. Quest'ultima rimane senza dubbio l'estrazione più attesa, soprattutto per il valore del jackpot che ha raggiunto la cifra da capogiro di 163 milioni e centomila euro, tra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco.

Ricordiamo che se navigando da cellulare avete problemi nella visualizzazione, provate a cliccare su questo link per controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, l'ultima estrazione

Il fatidico '6' milionario non è stato centrato nel concorso del SuperEnalotto di sabato 1 giugno 2019, e il Jackpot vola a 163,1 milioni di euro, primo premio in Europa e terzo nella storia del gioco, alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema) e a un passo dai 163,5 milioni finiti a Vibo Valentia nel 2016. A far festa, dopo il concorso di questa sera, sono i 18 fortunati giocatori che hanno centrato i 5 e che portano a casa 14.203,94 euro a testa. Il premio di prima categoria è stato centrato l'ultima volta quasi un anno fa, precisamente il 23 giugno 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi: i numeri vincenti di martedì 4 giugno 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti martedì 4 giugno 2019.

Estrazioni Lotto di oggi: i numeri vincenti di martedì 4 giugno 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del Lotto estratti martedì 4 giugno 2019.

Estrazioni 10eLotto di oggi: i numeri vincenti di martedì 4 giugno 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del 10eLotto estratti martedì 4 giugno 2019.

L'ultima estrazione del Lotto

La vincita più alta dell'ultima estrazione del Lotto, quella di sabato 1 giugno 2019, è stata centrata ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania: un fortunato giocatore ha centrato un ambo secco (5-25 sulla ruota di Bari) da 25mila euro. Festa anche a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con una vincita da 16.500 euro, mentre a Cantù, in provincia di Como, è stato realizzato un terno secco (5-22-25 sulla ruota di Bari) da 13.500 euro. Stessa vincita per un altro terno secco centrato a Napoli, con i numeri 1-19-27 sulla ruota partenopea.

10eLotto, l'ultima estrazione

Nel concorso di sabato 1 giugno il 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Firenze che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Sul podio delle vincite anche due 7 Doppio Oro da 15mila euro ciascuno centrati a Enna e Napoli.

Come si gioca a Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: regolamento

Partiamo dal più antico e forse più amato, il Lotto, che è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005.

Negli ultimi anni il protagonista assoluto è diventato il SuperEnalotto, che è senza dubbio il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Il 10eLotto è strettamente connesso al Lotto, con regole però differenti. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Quanto costa giocare al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare tre volte a settimana? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, tutte le estrazioni di giugno 2019