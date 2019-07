Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di giovedì 4 luglio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, giovedì 4 luglio, in diretta dalle ore 20:00 come di consueto su Today.it. Su questa pagina tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto: il jackpot in palio nell'estrazione di stasera è di oltre 181 milioni di euro, il più alto nella storia del gioco Sisal.

Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri di giovedì 4 luglio

Aggiornamento : anche l'estrazione di questa sera del SuperEnalotto si chiude senza “6” e il Jackpot sale a 182,7 milioni di euro. festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 83mila euro: le tre schedine sono state giocate a Giugliano in Campania (NA), a Latina e a Milano. Ai sei “4stella” vanno invece 53mila euro

Ecco dunque la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 40 42 57​ 64 80 86

40 42 57​ 64 80 86 Numero Jolly: 38

38 Numero Superstar: 57

Estrazione SuperEnalotto concorso n. 80 del 04/07/2019

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 83.209,38

Il mese di luglio si è aperto con la continua caccia alla sestina milionaria. Il jackpot del SuperEnalotto ha fa un altro passo avanti e il premio di prima categoria è ora il più alto mai messo in palio dal gioco di casa Sisal. Ricordiamo che l'ultimo "6" è stato realizzato ormai più di un anno fa, ma la corsa ai 181 milioni non è però l'unico obiettivo: nell'ultima estrazione 11 giocatori hanno centrato altrettanti '5' da 22mila euro.

estrazioni oggi lotto superenalotto 4 luglio 2019

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 4 luglio (su tutte le ruote)

Estrazione n°80 del 04/07/2019 NAZIONALE 10 32 14 22 65 BARI 82 35 47 40 81 CAGLIARI 75 74 57 60 45 FIRENZE 27 4 12 80 45 GENOVA 13 86 1 10 29 MILANO 64 17 3 45 63 NAPOLI 59 57 15 43 61 PALERMO 18 54 53 33 52 ROMA 64 74 70 72 39 TORINO 23 45 65 80 26 VENEZIA 8 22 80 2 30

Ci sono naturalmente anche i numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: qui sotto i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di giovedì 4 luglio.

NAZIONALE 10 32 14 22 65

BARI 82 35 47 40 81

CAGLIARI 75 74 57 60 45

FIRENZE 27 4 12 80 45

GENOVA 13 86 1 10 29

MILANO 64 17 3 45 63

NAPOLI 59 57 15 43 61

PALERMO 18 54 53 33 52

ROMA 64 74 70 72 39

TORINO 23 45 65 80 26

VENEZIA 8 22 80 2 30

Estrazione Lotto in aggiornamento dalle ore 20:00

Estrazione 10eLotto oggi: i numeri di giovedì 4 luglio

Infine, spazio ai numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

Combinazione vincente 10eLotto : 4 8 12 13 17 18 22 23 27 35 45 47 54 57 59 64 74 75 82 86

: 4 8 12 13 17 18 22 23 27 35 45 47 54 57 59 64 74 75 82 86 Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 82

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 82 35

Estrazione 10eLotto n°80 del 4/07/2019