Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 4 luglio 2020

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 4 luglio 2020. Tutti i numeri firtunati estratti oggi, le combinazioni e le quote dell'odierna estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Neanche la seconda estrazione di luglio del SuperEnalotto fa uscire il “6” e il Jackpot supera i 59 milioni di euro. Nessun 5+1. I dieci “5” di giornata fanno festa grazie alla nella vincita di 18.899 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 59,5 milioni di euro.

SuperEnalotto oggi, estrazione sabato 4 luglio 2020: i numeri

I numeri vincenti di oggi sabato 4 luglio del SuperEnalotto:

Numeri vincenti: 33 38 46 59 65 73

Numeto Jolly: 28

Numero superstar: 47

Quote Estrazione SuperEnalotto 4 luglio:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 10 totalizzano Euro: 18.899,07

Punti 4: 504 totalizzano Euro: 380,66

Punti 3: 17.666 totalizzano Euro: 32,76

Punti 2: 276.162 totalizzano Euro: 6,51



Superstar:

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 38.066,00

Punti 3SS: 82 totalizzano Euro: 3.276,00

Punti 2SS: 1.386 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.498 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.802 totalizzano Euro: 5,00

Estrazione oggi Lotto 4 luglio 2020: tutti i numeri vincenti

I numeri vincenti Lotto oggi tutte le ruote, estrazione sabato 4 luglio 2020. Estrazione n°80 del 04/07/2020:

BARI 87 44 78 34 62

CAGLIARI 54 86 73 43 3

FIRENZE 40 1 34 67 50

GENOVA 41 11 84 14 80

MILANO 30 81 59 43 42

NAPOLI 61 21 32 34 31

PALERMO 53 70 47 69 79

ROMA 72 50 58 35 10

TORINO 35 67 2 77 1

VENEZIA 70 38 77 67 27

NAZIONALE 29 74 45 86 61

I numeri ritardatari estratti oggi:

10eLotto, estrazione di oggi: tutti i numeri del 4 luglio

I numeri vincenti del 10eLotto di oggi sabato 4 luglio 2020:

Numeri estratti: 1 11 21 30 35 38 40 41 44 50 53 54 61 67 70 72 78 81 86 87

Numero Oro: 87

Doppio Oro: 87 44

Ricordiamo, per quel che riguarda il 10eLotto, che all’estrazione del Lotto è legata solo una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.

La combinazione del Simbolotto di oggi 4 luglio è:

27 – SCALA

3 – GATTA

11 – TOPI

14 – BAULE

17 – SFORTUNA