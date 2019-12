Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 5 dicembre 2019

Estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, torna l'appuntamento con i numeri fortunati. Come sempre iniziamo dal SuperEnalotto che per il concorso di oggi mette sul piatto un jackpot di 41,3 milioni di euro. La vincita più alta dell'ultima estrazione, realizzata grazie ad un 5+1, è stata centrata a Cornaredo, in provincia di Milano. L'importo? Oltre 580mila euro, ma la tassazione in questi casi è pari al 12% della vincita.

In diretta su Today anche i numeri di Lotto e 10eLotto. In basso le combinazioni estratte rese note da Lottomatica e l'Agenzia delle Dogane.

SuperEnalotto, i numeri vincenti di oggi 5 dicembre 2019

Sestina vincente: 16 25 52 59 64 74

Numero Jolly: 37

Numero SuperStar: 74

Aggiornamento delle 20.38: nessun 6, né 5+1. Centrati tre "5" da oltre 60mila euro.

Lotto oggi, estrazione di giovedì 5 dicembre: i numeri

Ed eccoci Lotto. Le ruote di estrazione sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città. In basso i numeri estratti il 5 dicembre 2019.



BARI 24 62 12 33 90

CAGLIARI 60 18 19 33 49

FIRENZE 89 81 67 26 68

GENOVA 47 36 28 80 68

MILANO 55 44 75 4 24

NAPOLI 73 54 4 72 51

PALERMO 48 61 30 28 66

ROMA 61 10 26 20 82

TORINO 83 12 11 71 38

VENEZIA 42 5 55 78 29

NAZIONALE 74 21 9 27 14

10eLotto, i numeri vincenti del 5 dicembre 2019

In diretta intorno alle 20:10 anche la combinazione del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 05/12/2019

5 10 12 18 19 24 36 42 44 47 48 54 55 60 61 62 73 81 83 89

Numero Oro: 24

Doppio Oro: 24 62