Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di martedì 5 novembre 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 5 novembre 2019. Questa sera torna l’appuntamento con i numeri fortunati. Per la prima estrazione della settimana il SuperEnalotto mette sul piatto un jackpot di 27,8 milioni: a tanto ammonta il premio per la sestina vincente. L’ultima estrazione non ha regalato né 6 né 5+1, come ormai avviene da un po’ di tempo a questa parte. Secondo l’agenzia Agimeg nel corso degli ultimi dieci mesi la lotteria di casa Sisal ha fatto registrare incassi per 1,44 miliardi. In diretta su Today anche i numeri di Lotto e 10eLotto.

Come sempre la pagina verrà aggiornata intorno alle 20:10, ma per quote ed eventuali vincite del SuperEnalotto ci sarà da aspettare qualche minuto in più.

SuperEnalotto, estrazione oggi 5 novembre 2019: i numeri vincenti

+ In basso poco dopo le venti tutti i numeri vincenti del concorso odierno +

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazioni Lotto oggi martedì 5 novembre 2019

Ed eccoci all’estrazione del Lotto. L’ultimo concorso ha portato fortuna a Senigallia dove è stato centrato un terno da 33.750 euro. Le ruote di estrazione sono undici. Dieci ruote portano il nome di dieci storici capoluoghi di provincia o di regione, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

Numeri 10eLotto del 5 novembre

Occhio anche ai numeri del 10eLotto di oggi martedì 5 novembre 2019. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro.