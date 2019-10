Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 5 ottobre 2019: i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta oggi su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 5 ottobre 2019. A partire dalle ore 20 potrete seguire l'estrazione di stasera su questa pagina. Scopriremo la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Il jackpot dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 13,1 milioni di euro. I risultati del concorso del SuperEnalotto n.120 di sabato 5 ottobre saranno disponibili entro le ore 23.30 (info a fine articolo). La combinazione vincente sarà invece disponibile come sempre subito dopo l'estrazione.

SuperEnalotto sabato 5 ottobre: estrazione oggi

Pochi minuti dopo le 20 conosceremo in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 5 ottobre 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 20 38 52 58 68 72

Numero Jolly: 45

Numero SuperStar: 79

Aggiornamento - Non sono stati realizzati né 6 né 5+ nell'estrazione del SuperEnalotto di stasera. Il jackpot continua a salire.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 12 € 19.709,40 punti 4 605 € 443,77 punti 3 25172 € 29,90 punti 2 387889 € 5,80

SuperEnalotto estrazione numero 120 del 5/10/2019

Estrazione Lotto oggi sabato 5 ottobre 2019: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 5 ottobre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

BARI 14 40 28 52 69

CAGLIARI 45 78 86 77 9

FIRENZE 77 6 84 2 89

GENOVA 76 6 64 74 19

MILANO 90 36 5 44 77

NAPOLI 42 72 74 76 24

PALERMO 81 51 76 70 83

ROMA 55 23 54 22 76

TORINO 8 48 11 90 29

VENEZIA 10 25 82 84 43

NAZIONALE 73 80 82 11 35

10eLotto, estrazione del 5 ottobre 2019: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

Numeri 10eLotto di oggi: 6 8 10 14 23 25 28 36 40 42 45 48 51 55 72 76 77 78 81 90

Numero Oro: 14

Doppio Oro: 14 40

SuperEnalotto e "la febbre del sabato sera": come funziona

I risultati del concorso del SuperEnalotto n.120 di sabato 5 ottobre, del concorso del SuperEnalotto n.123 di sabato 12 ottobre, del concorso del SuperEnalotto n. 126 di sabato 19 ottobre, e del concorso del SuperEnalotto n.129 di sabato 26 ottobre saranno disponibili entro le ore 23.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l'assegnazione dei premi dell'iniziativa "La Febbre del Sabato". La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l'estrazione. La nuova iniziativa "febbre del sabato sera" mette in palio 100 premi da 10.000 euro, per un totale di 400 premi assegnati nei concorsi di sabato 5, 12, 19 e 26 ottobre. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco. Non c'è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.