Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 settembre 2019: numeri vincenti

Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta su Today i numeri vincenti dei giochi a premi preferiti dagli italiani. Su questa pagina, seguiremo live le estrazioni e scopriremo se qualche fortunato giocatore riuscirà a realizzare la sestina vincente. Il jackpot in palio per il fatidico '6' è di 60,2 milioni di euro.

Chi riuscirà a portare a casa questo bel gruzzolo? Un po' di pazienza, basterà aspettare poco dopo le ore 20 per conoscere i numeri vincenti estratti oggi di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, che verranno pubblicati su questa pagina.

SuperEnalotto 5 settembre 2019: l'estrazione di oggi

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti giovedì 5 settembre 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 7 26 31 34 52 54

Numero Jolly: 32

Numero SuperStar: 21

+Aggiornamento+ Nessun 6, nè '5+1, il jackpot per la prossima estrazione sarà di 61,5 milioni di euro.

LE QUOTE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 9 € 21.998,78 punti 4 630 € 324,84 punti 3 22764 € 26,79 punti 2 362699 € 5,19

Estrazione Lotto oggi 5 settembre 2019: i numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi, giovedì 5 settembre 2019. Le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote sono storicamente situate in alcuni capoluoghi di provincia e portano il nome delle città che le ospitano, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

BARI 66 43 46 35 47

CAGLIARI 68 67 74 47 2

FIRENZE 1 19 10 14 63

GENOVA 67 53 19 71 29

MILANO 17 63 48 15 80

NAPOLI 42 19 43 89 56

PALERMO 31 52 81 72 54

ROMA 90 29 64 45 33

TORINO 57 72 43 34 2

VENEZIA 63 18 86 80 84

NAZIONALE 5 4 56 84 34

10eLotto, i numeri di giovedì 5 settembre

Ma non ci sono soltanto SuperEnalotto e Lotto, dopo le 20 pubblicheremo anche la combinazione vincente del 10eLotto, il numero Oro e il Doppio Oro.

1 10 17 18 19 29 31 42 43 46 52 53 57 63 66 67 68 72 74 90

NUMERO ORO: 66

DOPPIO ORO: 66 43