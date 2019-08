Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 6 agosto 2019

Estrazioni lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi: ecco finalmente i numeri vincenti relativi al concorso di martedì 6 agosto. Il SuperEnalotto mette in palio 203,4 milioni di euro: si tratta del jackpot più alto al mondo e del premio più consistente della storia del gioco. Una cifra considerevole (eufemismo) che secondo le agenzie sta attirando anche i giocatori delle nazioni di frontiera. La sestina vincente non esce ormai da un anno e due mesi.

Su questa pagina in diretta tutte le combinazioni estratte sulle ruote del Lotto e i numeri vincenti di SuperEnalottto e 10eLotto. Vi informeremo inoltre in tempo reale sulle quote relative al SuperEnalotto e su eventuali vincite.

Estrazione SuperEnalotto oggi: la combinazione di oggi martedì 6 agosto 2019

Le combinazioni vincenti e le quote. Su questa pagina pooo dopo le venti potrete controllare la vostra schedina e verificare eventuali vincite.

Sestina vincente

20 22 27 43 46 72

Numero Jolly

28

Numero SuperStar

61

Aggiornamento delle 20:50. Neppure l'ultima estrazione ha regalato la sestina vincente (in basso le quote): secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle dogane non c'è stato nessun 6 né 5+1. Ai tredici fortunati che hanno centrato un 5 vanno poco più di 25mila euro.

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 13 € 25.264,07 punti 4 1003 € 331,06 punti 3 37061 € 27,10 punti 2 585234 € 5,34

E veniamo al Lotto: in basso come sempre trovate tutte le combinazioni estratte poco dopo le venti. Più in basso, in fonda alla pagina, i numeri relativi al concorso del 10eLotto.

Lotto oggi, estrazione del 6 agosto

Estrazione relativa al concorso di oggi, martedì 6 agosto 2019. Ecco i numeri delle 10 ruote "locali" e di quella nazionale.

RUOTE 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 21 77 81 2 71 CAGLIARI 15 7 47 19 14 FIRENZE 19 41 5 21 38 GENOVA 41 40 8 74 67 MILANO 21 15 63 59 61 NAPOLI 8 15 47 48 77 PALERMO 62 3 30 46 45 ROMA 18 77 34 70 45 TORINO 55 64 1 80 78 VENEZIA 30 22 63 78 8 NAZIONALE 43 56 4 83 58

10eLotto, tutti i numeri vincenti

In diretta su Today anche l'estrazione del 10eLotto. A breve la combinazione fortunata, il numero Oro e il Doppio Oro.

3 5 7 8 15 18 19 21 22 30 34 40 41 47 55 62 63 64 77 81

NUMERO ORO 21

DOPPIO ORO 21 77