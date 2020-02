Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 6 febbraio 2020

Nessun 6 nell'estrazione di questa sera del SuperEnalotto: ai tre 5 vanno 59.166 euro e ai tre '4stella' vanno 32.657 euro. Su questa pagini tutti i numeri vincenti del SuperEnalotto e delle estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 febbraio 2020.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: oggi in diretta su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di giovedì 6 febbraio 2020. Poco dopo le 20:00, su questa pagina, potrete seguire in diretta l'estrazione di questa sera. Scopriremo la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri delle estrazioni del Lotto e 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Il jackpot di questa stasera destinato a chi riuscirà a indovinare i sei numeri vincenti, sarà di 17,8 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso del SuperEnalotto n.16 di giovedì 6 febbraio 2020 sarà disponibile come sempre subito dopo l'estrazione.

SuperEnalotto giovedì 6 febbraio: estrazione oggi

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 6 febbraio 2020.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 3 20 29 49 65 82

di oggi: 3 20 29 49 65 82 Numero Jolly : 31

: 31 Numero SuperStar: 70

SuperEnalotto estrazione numero 16 del 6/02/2020

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 59.166,48 punti 4 565 € 326,57 punti 3 22808 € 24,02 punti 2 358447 € 5,00

Estrazione Lotto oggi giovedì 6 febbraio 2020: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di giovedì 6 febbraio 2020. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20:00.

BARI 52 13 79 43 8

CAGLIARI 3 76 23 11 90

FIRENZE 2 77 40 70 64

GENOVA 80 17 82 48 12

MILANO 72 48 82 40 74

NAPOLI 89 1 29 85 66

PALERMO 50 11 49 77 19

ROMA 14 85 61 48 15

TORINO 8 10 2 51 43

VENEZIA 10 89 27 84 20

NAZIONALE 12 62 11 64 59

Estratti il numero 79 su Bari dopo 55 estrazioni, il numero 72 su Milano dopo 55 estrazioni, il numero 29 su Napoli dopo 66 estrazioni, il numero 89 su Venezia dopo 55 estrazioni, il numero 62 su Nazionale dopo 66 estrazioni.

10eLotto, estrazione del 6 febbraio 2020: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Ecco la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente: 1 2 3 8 10 11 13 14 17 23 48 50 52 72 76 77 79 80 85 89

Numero oro: 52

Doppio oro: 52 13