Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 6 giugno 2019

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, giovedì 6 giugno 2019 è in diretta a partire dalle ore 20 su Today. Su questa pagina potete trovare tutti i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto e l'ultima combinazione del SuperEnalotto: il jackpot in palio per l'estrazione di stasera è di 164 milioni e 300mila euro. Se navigando da cellulare avete problemi nella visualizzazione, provate a cliccare su questo link per controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Sarà la serata fortunata per qualcuno? Lo scopriremo insieme. Come detto, l'estrazione del SuperEnalotto di stasera mette in palio un jackpot molto alto, il più alto d'Europa: ben 164,3 milioni di euro per chi indovinerà la sestina vincente.

SuperEnalotto oggi: i numeri dell'estrazione di giovedì 6 giugno

Qui sotto, poco dopo le ore 20, in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto. Pubblicheremo anche le quote. A festeggiare, dopo l'ultima estrazione, sono i cinque fortunati giocatori che hanno centrato le vincite con i "5" e che hanno portato a casa 42.498,57 euro a testa.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar

Estrazione Lotto oggi: i numeri di giovedì 6 giugno 2019 (su tutte le ruote)

I tanto attesi numeri del Lotto di oggi nell'estrazione di stasera: un po' di pazienza, vi aggiorneremo qui sotto in tempo reale con i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto. Vedremo se l'estrazione di oggi sarà quella buona per rendere felice qualche fortunato/a giocatore o giocatrice.

Nazionale

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Estrazioni del 10eLotto di oggi 6 giugno 2019

E infine i numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.